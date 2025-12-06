Орбан лякає угорців війною у Європі "до 2030 року": Рішення вже ухвалено

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа готується до війни, і парламентські вибори в Угорщині наступного року "будуть останніми перед війною".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині.

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Так, Орбан заявив, що вибори до парламенту Угорщини наступного року "будуть останніми перед війною", не надавши однак жодних доказів.

"Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її", – сказав він.

За його словами, у Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року".

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На підтвердження своїх слів Орбан заявив, що Європа нібито перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила – Угорщина повинна стати достатньо сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, але й уникнути її", – додав він.

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