УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11260 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
7 404 55

Орбан лякає угорців війною у Європі "до 2030 року": Рішення вже ухвалено

Орбан про війну в Європі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа готується до війни, і парламентські вибори в Угорщині наступного року "будуть останніми перед війною".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Орбан заявив, що вибори до парламенту Угорщини наступного року "будуть останніми перед війною", не надавши однак жодних доказів.

"Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її", – сказав він.

За його словами, у Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року".

Також читайте: Німеччина схвалила новий закон для розширення Бундесверу на тлі загрози РФ, - Reuters

На підтвердження своїх слів Орбан заявив, що Європа нібито перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила – Угорщина повинна стати достатньо сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, але й уникнути її", – додав він.

Також читайте: Європа побоюється наслідків угоди США та Росії щодо України, - Reuters

Напад РФ на Європу

  • У Єврокомісії вважають, що Путін може наважитися на напад на країну НАТО у найближчі 2-4 роки: під загрозою країни Балтії.
  • За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією.
  • Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу та готова це зафіксувати.
  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

Автор: 

Угорщина (3028) Європа (2512) Орбан Віктор (949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Орбан чекає на немічного ****** на танках в Угорщині, щоб вони його маєток охороняли від Угорців??
показати весь коментар
06.12.2025 23:53 Відповісти
+27
То виходь з євросоюзу, гнідо, якщо для тебе ворогом є Брюссель, а не кацапи, яким ти *********
показати весь коментар
06.12.2025 23:55 Відповісти
+26
Так вітьк-*****, давай запускай процедуру виходу Угорщини з членства в ЄС. Ну, щоб ЄС не втягнув вас у війну. І шо тобі на це скажуть самі угорці?
показати весь коментар
06.12.2025 23:53 Відповісти

Завантаження...

 
 