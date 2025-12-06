Орбан лякає угорців війною у Європі "до 2030 року": Рішення вже ухвалено
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа готується до війни, і парламентські вибори в Угорщині наступного року "будуть останніми перед війною".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині.
Так, Орбан заявив, що вибори до парламенту Угорщини наступного року "будуть останніми перед війною", не надавши однак жодних доказів.
"Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її", – сказав він.
За його словами, у Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року".
На підтвердження своїх слів Орбан заявив, що Європа нібито перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.
"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила – Угорщина повинна стати достатньо сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, але й уникнути її", – додав він.
Напад РФ на Європу
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- За даними ЗМІ, Німеччина розробила секретний 1200-сторінковий план дій на випадок війни з Росією.
- Путін заявив, що РФ не планує нападати на Європу та готова це зафіксувати.
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
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