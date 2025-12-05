Німеччина схвалила новий закон для розширення Бундесверу на тлі загрози РФ, - Reuters

5 грудня парламент Німеччини ухвалив закон про військову службу, який передбачає збільшення чисельності Бундесверу та досягнення цілей НАТО на тлі напружених відносин із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Закон вводить дві опції служби: добровільну, більш вигідну, щоб залучити молодь, і обов’язкову призовну службу, якщо добровольців буде недостатньо. Запровадження обов’язкового призову потребуватиме окремого голосування в Бундестазі та може передбачати випадковий відбір. Міністерство оборони щопівроку повідомлятиме парламент про результати набору.

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Чисельність військових

Згідно з новим законом, чисельність активних військових має зрости до 260 тисяч, а резервістів - щонайменше до 200 тисяч до 2035 року. Усі чоловіки, народжені після 1 січня 2008 року, проходитимуть медичний огляд, а 18-річним юнакам і дівчатам надсилатимуть запити про готовність служити (відповідати обов’язково лише чоловікам).

Reuters зазначає, що цей крок відповідає європейській тенденції: Франція, Італія та Бельгія розширюють добровільну службу, а країни Північної Європи та Балтії посилюють обов’язковий призов у відповідь на агресію Росії.

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