УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13432 відвідувача онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
1 070 8

Німеччина схвалила новий закон для розширення Бундесверу на тлі загрози РФ, - Reuters

німеччина, Бундесвер

5 грудня парламент Німеччини ухвалив закон про військову службу, який передбачає збільшення чисельності Бундесверу та досягнення цілей НАТО на тлі напружених відносин із Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Закон вводить дві опції служби: добровільну, більш вигідну, щоб залучити молодь, і обов’язкову призовну службу, якщо добровольців буде недостатньо. Запровадження обов’язкового призову потребуватиме окремого голосування в Бундестазі та може передбачати випадковий відбір. Міністерство оборони щопівроку повідомлятиме парламент про результати набору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина стала найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Внески сягнули 550 мільйонів євро

Чисельність військових

Згідно з новим законом, чисельність активних військових має зрости до 260 тисяч, а резервістів - щонайменше до 200 тисяч до 2035 року. Усі чоловіки, народжені після 1 січня 2008 року, проходитимуть медичний огляд, а 18-річним юнакам і дівчатам надсилатимуть запити про готовність служити (відповідати обов’язково лише чоловікам).

Reuters зазначає, що цей крок відповідає європейській тенденції: Франція, Італія та Бельгія розширюють добровільну службу, а країни Північної Європи та Балтії посилюють обов’язковий призов у відповідь на агресію Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підсилення НАТО: до Польщі перекинули німецькі винищувачі та військових

Автор: 

армія (3731) Німеччина (8085) росія (70468)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смішно.

До 200000035 року.

Надсилатимуть запитання...
показати весь коментар
05.12.2025 14:16 Відповісти
снимайте ограничения на флот и авиацию!!!
показати весь коментар
05.12.2025 14:27 Відповісти
" і обов'язкову призовну службу, якщо добровольців буде недостатньо." ... то буде насильна мобілізація? 😱
показати весь коментар
05.12.2025 14:30 Відповісти
Мобілізація завжди "насильна". справа в тому, що правила можуть бути або різні або однакові для усіх.
показати весь коментар
05.12.2025 21:08 Відповісти
Дуже цікаво як буде проходити мобілізація до Бундесверу? Наскільки правила будуть "однакові для усіх" (с)? Ну і якій кількості мобілізованих на їх країну буде насрати і вони будуть ухилятися? 🤔
показати весь коментар
05.12.2025 21:30 Відповісти
Вже почалася рекламна кампанія під мото "свободу треба захищати". Якщо не зможуть набрати добровольців, то буде проводитися жеребкування, кого будуть призивати. Які передбачені санкції я не знаю. Які будуть результати - подивимося, але можу припустити, що це буде набагато ефективніше ніж в Україні.
показати весь коментар
06.12.2025 18:23 Відповісти
ефективніше то без сумніву, поки що тим призовникам опинитися на справжньому фронті не загрожує
показати весь коментар
06.12.2025 18:29 Відповісти
Наступним кроком мабуть буде прискорене надання громадянства Німеччини для людей, які відповідають цим критеріям
показати весь коментар
05.12.2025 21:06 Відповісти
 
 