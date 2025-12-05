РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11454 посетителя онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
593 3

Германия одобрила новый закон для расширения Бундесвера на фоне угрозы РФ, - Reuters

Германия, Бундесвер

5 декабря парламент Германии принял закон о военной службе, который предусматривает увеличение численности Бундесвера и достижение целей НАТО на фоне напряженных отношений с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Закон вводит две опции службы: добровольную, более выгодную, чтобы привлечь молодежь, и обязательную призывную службу, если добровольцев будет недостаточно. Введение обязательного призыва потребует отдельного голосования в Бундестаге и может предусматривать случайный отбор. Министерство обороны каждые полгода будет сообщать парламенту о результатах набора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия стала крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины. Взносы достигли 550 миллионов евро

Численность военных

Согласно новому закону, численность активных военных должна вырасти до 260 тысяч, а резервистов - не менее 200 тысяч к 2035 году. Все мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить медицинский осмотр, а 18-летним юношам и девушкам будут отправлять запросы о готовности служить (отвечать обязательно только мужчинам).

Reuters отмечает, что этот шаг соответствует европейской тенденции: Франция, Италия и Бельгия расширяют добровольную службу, а страны Северной Европы и Балтии усиливают обязательный призыв в ответ на агрессию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Усиление НАТО: в Польшу перебросили немецкие истребители и военных

Автор: 

армия (8534) Германия (7413) россия (98261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смішно.

До 200000035 року.

Надсилатимуть запитання...
показать весь комментарий
05.12.2025 14:16 Ответить
снимайте ограничения на флот и авиацию!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 14:27 Ответить
" і обов'язкову призовну службу, якщо добровольців буде недостатньо." ... то буде насильна мобілізація? 😱
показать весь комментарий
05.12.2025 14:30 Ответить
 
 