Германия одобрила новый закон для расширения Бундесвера на фоне угрозы РФ, - Reuters

5 декабря парламент Германии принял закон о военной службе, который предусматривает увеличение численности Бундесвера и достижение целей НАТО на фоне напряженных отношений с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Закон вводит две опции службы: добровольную, более выгодную, чтобы привлечь молодежь, и обязательную призывную службу, если добровольцев будет недостаточно. Введение обязательного призыва потребует отдельного голосования в Бундестаге и может предусматривать случайный отбор. Министерство обороны каждые полгода будет сообщать парламенту о результатах набора.

Численность военных

Согласно новому закону, численность активных военных должна вырасти до 260 тысяч, а резервистов - не менее 200 тысяч к 2035 году. Все мужчины, родившиеся после 1 января 2008 года, будут проходить медицинский осмотр, а 18-летним юношам и девушкам будут отправлять запросы о готовности служить (отвечать обязательно только мужчинам).

Reuters отмечает, что этот шаг соответствует европейской тенденции: Франция, Италия и Бельгия расширяют добровольную службу, а страны Северной Европы и Балтии усиливают обязательный призыв в ответ на агрессию России.

