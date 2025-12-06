Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне, и парламентские выборы в Венгрии в следующем году "будут последними перед войной".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии.

Так, Орбан заявил, что выборы в парламент Венгрии в следующем году "будут последними перед войной", не предоставив, однако, никаких доказательств.

"Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее", – сказал он.

По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".

В подтверждение своих слов Орбан заявил, что Европа якобы находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила – Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", – добавил он.

Нападение РФ на Европу