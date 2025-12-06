Орбан пугает венгров войной в Европе "до 2030 года": решение уже принято
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне, и парламентские выборы в Венгрии в следующем году "будут последними перед войной".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии.
Так, Орбан заявил, что выборы в парламент Венгрии в следующем году "будут последними перед войной", не предоставив, однако, никаких доказательств.
"Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее", – сказал он.
По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".
В подтверждение своих слов Орбан заявил, что Европа якобы находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.
"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила – Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", – добавил он.
Нападение РФ на Европу
- В Еврокомиссии считают, что Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.
- По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.
- Путин заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и готова это зафиксировать.
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
