Новости Угроза агрессии рф для Европы
Орбан пугает венгров войной в Европе "до 2030 года": решение уже принято

Орбан о войне в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне, и парламентские выборы в Венгрии в следующем году "будут последними перед войной".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии.

Так, Орбан заявил, что выборы в парламент Венгрии в следующем году "будут последними перед войной", не предоставив, однако, никаких доказательств.

"Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее", – сказал он.

По его словам, в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году".

В подтверждение своих слов Орбан заявил, что Европа якобы находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила – Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать "нет" войне, но и избежать ее", – добавил он.

Нападение РФ на Европу

  • В Еврокомиссии считают, что Путин может решиться на нападение на страну НАТО в ближайшие 2-4 года: под угрозой страны Балтии.
  • По данным СМИ, Германия разработала секретный 1200-страничный план действий на случай войны с Россией.
  • Путин заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и готова это зафиксировать.
  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Орбан чекає на немічного ****** на танках в Угорщині, щоб вони його маєток охороняли від Угорців??
06.12.2025 23:53 Ответить
Так вітьк-*****, давай запускай процедуру виходу Угорщини з членства в ЄС. Ну, щоб ЄС не втягнув вас у війну. І шо тобі на це скажуть самі угорці?
06.12.2025 23:53 Ответить
То виходь з євросоюзу, гнідо, якщо для тебе ворогом є Брюссель, а не кацапи, яким ти *********
06.12.2025 23:55 Ответить
Яка сила? Ідіот?! 9,6 мільйона угорців самі по собі ніякої сили не являють за визначенням. Якщо угорці підримають партію Орбана на виборах то вони заслуговуватимуть на все що з ними в подальшому станеться. Якщо Угрщину викинуть з ЄС то їм пипець. При чому повний. Зебр з помістя Орбана зїдять першими...
06.12.2025 23:58 Ответить
Сподіваюсь - партія Петра Мадяра зповна скористається такими висловлюваннями !
07.12.2025 00:00 Ответить
"мадярський долбо..оп Орбан , Навпаки втішай мадярів .що у 2030 році.якщо Ти будеш при владі в Угорщині, прийде куйло (ослабадітєль)і звільнить мадярів від європейської диктатури ,а чи то хунти...блн.
07.12.2025 00:05 Ответить
Кацапня раздает методички для раскручивания страхов и воздействия на тупых, и слабонервных.
07.12.2025 00:05 Ответить
Цікаво, угорці тупіші за українців?
07.12.2025 00:08 Ответить
орбан ,каже угорцям ,давайте зробимо ЄС ще раз разом ...в Україні знають чим це вилилося ,кривавою війною , може угорці хрчуть це відчути на собі ? " хуже не будет " ?...
07.12.2025 00:15 Ответить
В коли знову виберуть орбана то і війни не буде
07.12.2025 00:16 Ответить
 
 