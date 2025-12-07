Європа застерігає Зеленського від угоди без серйозних гарантій безпеки від США і виведення військ із Донбасу, - Bloomberg

У Європі вважають, що сценарій, за яким Україна погодиться на угоду без надійних гарантій безпеки з боку США та виведення своїх військ із Донбасу, може загрожувати безпеці всього регіону. Лідери переконують президента Володимира Зеленського утриматися від таких дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

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Загроза для Європи

Видання зазначає, що головна мета Європи - уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки.

Дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону.

Як очікується, найближчими днями представники кількох європейських держав вирушать до Вашингтону для обговорення цих ризиків з американською адміністрацією.

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Тактика Європи

Нині в Європі дотримуються тактики публічної підтримки американських ініціатив, сподіваючись, що Москва сама зірве потенційні переговори. Однак, за оцінкою видання, цей підхід вичерпує себе, і невідомо, чи існує запасний план.

Крім того, за даними видання, британська сторона вважає, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з американським спецпредставником Стівом Віткоффом відкинув пропозиції США, оскільки ті були "занадто сприятливими для України".

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США можуть вийти з мирного процесу

Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто. Водночас вони готуються до можливого сценарію, у якому Дональд Трамп у разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни.

Bloomberg попереджає: існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам-на-сам із проблемою подальшої підтримки України. У такому разі країнам ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Києву необхідну військову й фінансову допомогу.

Видання наголошує, що досі незрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування України.

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Мирний план США