Європа застерігає Зеленського від угоди без серйозних гарантій безпеки від США і виведення військ із Донбасу, - Bloomberg
У Європі вважають, що сценарій, за яким Україна погодиться на угоду без надійних гарантій безпеки з боку США та виведення своїх військ із Донбасу, може загрожувати безпеці всього регіону. Лідери переконують президента Володимира Зеленського утриматися від таких дій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.
Загроза для Європи
Видання зазначає, що головна мета Європи - уникнути ситуації, коли Зеленський під тиском США буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без серйозних американських гарантій безпеки.
Дипломати вважають, що подібний сценарій може створити стратегічний вакуум та загрожувати безпеці всього регіону.
Як очікується, найближчими днями представники кількох європейських держав вирушать до Вашингтону для обговорення цих ризиків з американською адміністрацією.
Тактика Європи
Нині в Європі дотримуються тактики публічної підтримки американських ініціатив, сподіваючись, що Москва сама зірве потенційні переговори. Однак, за оцінкою видання, цей підхід вичерпує себе, і невідомо, чи існує запасний план.
Крім того, за даними видання, британська сторона вважає, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з американським спецпредставником Стівом Віткоффом відкинув пропозиції США, оскільки ті були "занадто сприятливими для України".
США можуть вийти з мирного процесу
Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто. Водночас вони готуються до можливого сценарію, у якому Дональд Трамп у разі неможливості досягти угоди може фактично відійти від питання війни.
Bloomberg попереджає: існує ризик, що США взагалі вийдуть із процесу, залишивши Європу сам-на-сам із проблемою подальшої підтримки України. У такому разі країнам ЄС доведеться вирішувати, чи здатні вони забезпечити Києву необхідну військову й фінансову допомогу.
Видання наголошує, що досі незрозуміло, чи може Європа сформувати життєздатний довгостроковий механізм фінансування України.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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