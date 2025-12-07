Европа предостерегает Зеленского от соглашения без серьезных гарантий безопасности от США и вывода войск из Донбасса, - Bloomberg
В Европе считают, что сценарий, по которому Украина согласится на соглашение без надежных гарантий безопасности со стороны США и вывода своих войск из Донбасса, может угрожать безопасности всего региона. Лидеры убеждают президента Владимира Зеленского воздержаться от таких действий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.
Угроза для Европы
Издание отмечает, что главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска из Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности.
Дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.
Как ожидается, в ближайшие дни представители нескольких европейских государств отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.
Тактика Европы
Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.
Кроме того, по данным издания, британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были "слишком благоприятными для Украины".
США могут выйти из мирного процесса
Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. В то же время они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.
Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.
Издание отмечает, что до сих пор неясно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Американські імпотенти для маленького Іраку збирали коаліцію і тоді це була не лише війна США.
Тепер, бачите, це вже не їхня війна. Тьху!
Поки перляканий вова туситьпо світу- Бєня закликає журналістів в понеділок до суду
боневтіка цікавлять тільки гарантії для нього особисто.
Ще й у час таких надвипробувань...
Мадяр в бан, без виплат без голосу, просто тупо в БАН. Словаків на карандаш.
Заява про введення військ Англія, Франція.
Заява про передачу і дозвіл на ураження в далекому тили рф ТАУРУСІВ.
Бельгію на кукан, гроші маскалів перевести в дойчебанк, підготувати фінсування з тих грошей.
Дайте "карти".
ТІльки балістика в 1000+ ракет робить тебе кимось