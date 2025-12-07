Европа предостерегает Зеленского от соглашения без серьезных гарантий безопасности от США и вывода войск из Донбасса, - Bloomberg

В Европе считают, что сценарий, по которому Украина согласится на соглашение без надежных гарантий безопасности со стороны США и вывода своих войск из Донбасса, может угрожать безопасности всего региона. Лидеры убеждают президента Владимира Зеленского воздержаться от таких действий.

Угроза для Европы

Издание отмечает, что главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска из Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности.

Дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.

Как ожидается, в ближайшие дни представители нескольких европейских государств отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.

Тактика Европы

Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.

Кроме того, по данным издания, британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были "слишком благоприятными для Украины".

США могут выйти из мирного процесса

Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. В то же время они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.

Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.

Издание отмечает, что до сих пор неясно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.

