1 433 36

Европа предостерегает Зеленского от соглашения без серьезных гарантий безопасности от США и вывода войск из Донбасса, - Bloomberg

Зеленский с лидерами Европы

В Европе считают, что сценарий, по которому Украина согласится на соглашение без надежных гарантий безопасности со стороны США и вывода своих войск из Донбасса, может угрожать безопасности всего региона. Лидеры убеждают президента Владимира Зеленского воздержаться от таких действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

Угроза для Европы

Издание отмечает, что главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска из Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности.

Дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.

Как ожидается, в ближайшие дни представители нескольких европейских государств отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.

Зеленский провел сложный разговор с Виткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Тактика Европы

Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.

Кроме того, по данным издания, британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были "слишком благоприятными для Украины".

Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС — ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, — Келлог

США могут выйти из мирного процесса

Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. В то же время они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.

Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.

Издание отмечает, что до сих пор неясно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.

Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

Топ комментарии
+5
А навіщо гарантії США ? Ми маємо будапештський меморандум.
07.12.2025 12:07 Ответить
+4
Це вони сподіваються, що ми виведемо війська з Донбасу.
07.12.2025 12:08 Ответить
+4
Гарантій безпеки в природі не існує. Це сферічний конь у вакумі. Гіпотеза. Наркотичний тріп. Якщо гіпотетично США нададуть гарантії, за один прекрасний день вони їх відмінять, бо "у нас своєї зброї, грошей та попкорну самим не вистачає". Механізмів цьому завадити нема. От вообще.
07.12.2025 12:17 Ответить
А навіщо війська з Донбасу виводити ?
07.12.2025 12:05 Ответить
Тому що після виводу ЗСУ, орки дістануться входу в канал з Сіверського Донця, який починається у передмісті Слав'янська (Райгородці) та зможуть подати воду до Донецька та Маріуполя. Тому вони з піною біля рота прагнуть забрати саме це місце, погоджуючися на "компроміси" щодо всіх інших областей. А ми не можемо вийти: нехай сидять без води, доки не скинуть Ху?ла та не повернуться до України.
07.12.2025 12:21 Ответить
Яка в жопу вода? Їм укріпрайони Краматорська і Слов'янська потрібні, бо на їх захоплення військовим шляхом у кацапів піде років п'ять. А так бац - є шанс отримати все це швидко, та ще й в майже не зруйнованому стані.
07.12.2025 12:35 Ответить
Ніякої угоди не буде!
07.12.2025 12:06 Ответить
Європа все перекладає на США - Трамп ці надії відфутболює і каже - війна в Європі
07.12.2025 12:06 Ответить
Тільки, коли США робили вторгнення до Іраку, то їм знадобилася коаліція.

Американські імпотенти для маленького Іраку збирали коаліцію і тоді це була не лише війна США.

Тепер, бачите, це вже не їхня війна. Тьху!
07.12.2025 12:23 Ответить
Трамп перевзувся - то шо йому зробиш - як з гуся вода - арсенали зброї в США - от і качають права
07.12.2025 12:28 Ответить
Ніколи сосія при хутіні не виведе війська з Донбасу.
07.12.2025 12:06 Ответить
Це вони сподіваються, що ми виведемо війська з Донбасу.
07.12.2025 12:08 Ответить
не туди, а навпаки...
07.12.2025 12:09 Ответить
"Європейські дипломати визнають, що останні контакти з американськими та українськими представниками проходять непросто."З трампом все більш-менш ясно,а ось на рахунок "непросто" з "українськими" представниками можна детальніше?
07.12.2025 12:06 Ответить
Можна. Бо українські представники прогулюють переговори. Приходять якісь татари, арахламідіі, та завгоспи з орлиними носами.
07.12.2025 12:23 Ответить
А навіщо гарантії США ? Ми маємо будапештський меморандум.
07.12.2025 12:07 Ответить
Який не ратифіковано. Тим більше що меморандум ні до чого не зобов'язує.
07.12.2025 12:13 Ответить
Він зобов'язує його учасників не нападати на Україну. Тобто ядерні держави не мають напасти, а з без'ядерними ми сами розберемося, отаку там думку закладено. Й всі вони дотримуються цих зобов'язань, крім одного.
07.12.2025 12:26 Ответить
Меморандум юридичної сили немае.
07.12.2025 12:34 Ответить
Я сказав лише те, що всі учасники його дотримуються, крім ************. Має чи немає, це не те про що ми тут з Вами будемо сперечатися з піною біля рота.
07.12.2025 12:38 Ответить
Знову жуйка про меморандум. Ви його читали? Можно конкретно, про який саме пункт меморандуму ви говорите? Конкретну фразу звідти про... гарантії?
07.12.2025 12:38 Ответить
можна уявно продовжити статтю: "в той же час європейці рішуче і одностайно виразили неготовність до будь-яких рішучих дій зі своєї сторони, окрім самміту-зустрічі на якому вже четвертий рік поспіль будуть шукати рішення (але не знайдуть))). Неназвані країни не готові ані надати зброю, ані заморожені гроші"
07.12.2025 12:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bztTvDAz9jk

Поки перляканий вова туситьпо світу- Бєня закликає журналістів в понеділок до суду
07.12.2025 12:09 Ответить
А Лондонська квартирка вовки приводиться до ладу
07.12.2025 12:11 Ответить
Ще б у валєркиній навести
07.12.2025 12:27 Ответить
якщо цей прогноз здійсниться - тоді потрібно на завтра запастися попкорном
07.12.2025 12:14 Ответить
Європа не придумала нічого кращого як принести в жерву України заради власної безпеки і комфорту? Інакше як же пояснити те, що дієві санкції проти росії мали бути ще з 2014р, а їх досі ввести не можуть і торгівля Заходу з росією триває, відмова від російських енергоресурсів знову лише у планах. Схоже, що на Заході мало кого цікавить, скільки загине українців у цій війні, головне, щоб вона тривала "стільки, скільки потрібно"
07.12.2025 12:10 Ответить
анекдот нового часу - америка, як гарант будь чого ))
07.12.2025 12:11 Ответить
Загрядотряд Европа ! Яку реалистичную альтернативу они могут предложить ?
07.12.2025 12:11 Ответить
Війну до останнього діда в останньому селі, як казав Зеленський
07.12.2025 12:23 Ответить
Європа застерігає Зеленського від угоди без серйозних гарантій безпеки від США

боневтіка цікавлять тільки гарантії для нього особисто.
07.12.2025 12:17 Ответить
Незалежна Україна ще не знала такої управлінської неспроможності, яку має тепер.
Ще й у час таких надвипробувань...
07.12.2025 12:17 Ответить
Гарантій безпеки в природі не існує. Це сферічний конь у вакумі. Гіпотеза. Наркотичний тріп. Якщо гіпотетично США нададуть гарантії, за один прекрасний день вони їх відмінять, бо "у нас своєї зброї, грошей та попкорну самим не вистачає". Механізмів цьому завадити нема. От вообще.
07.12.2025 12:17 Ответить
То пошукайте у себе "яйця".

Мадяр в бан, без виплат без голосу, просто тупо в БАН. Словаків на карандаш.
Заява про введення військ Англія, Франція.
Заява про передачу і дозвіл на ураження в далекому тили рф ТАУРУСІВ.
Бельгію на кукан, гроші маскалів перевести в дойчебанк, підготувати фінсування з тих грошей.

Дайте "карти".
07.12.2025 12:18 Ответить
НІХТО НІКОМУ НІЧОГО гарнатувати в цьому новому світі без правил НЕ МОЖЕ. Крапка

ТІльки балістика в 1000+ ракет робить тебе кимось
07.12.2025 12:24 Ответить
А хитрожопий бельгійский прем'єр теж так вважає?
07.12.2025 12:28 Ответить
Європа закликає не виводити Україну війська з Донбасу ,бо це загрожує європейській безпеці,але ні грошей,ні солдат,ні зброї Україні давати не хочуть.... Здається так звучить суть європейських вимог...
07.12.2025 12:28 Ответить
О як, говорили-балакали про "європейські гарантії безпеки від коаліції потужно-рішучих", проводили мільйон зустрічей і обговорень - а в результаті зійшлись на тому що гарантії має надати США або Україна має воювати далі.
07.12.2025 12:30 Ответить
Кацапи продавлюють все що написано в "цілях СВО". Вузька мова, визнання Криму, захоплення ЛДНР, нейтральний статус, відмова від НАТО. Фактично це визнання поразки і виконання всіх вимог. Чомусь ніхто про це не пише.
07.12.2025 12:34 Ответить
 
 