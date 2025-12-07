Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог

Переговоры о завершении войны России против Украины находятся "на последних 10 метрах", нерешенными остаются такие вопросы, как контроль над Донецкой областью и Запорожской атомной электростанцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последние "10 метров" самые сложные

"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта", - сказал Келлог.

По его словам, если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС решатся, то и остальное "станет на свои места".

Келлог также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается с трудом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Потери в войне

Он напомнил, что Россия вышла из Афганистана после потери 18 тысяч военных, США покинули Вьетнам после потери 58 тысяч бойцов.

"Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту", - подчеркнул Келлог.

Читайте также: Зеленский провел сложный разговор с Виткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Что предшествовало?

Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Мирный план США