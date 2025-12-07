Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог
Переговоры о завершении войны России против Украины находятся "на последних 10 метрах", нерешенными остаются такие вопросы, как контроль над Донецкой областью и Запорожской атомной электростанцией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.
Последние "10 метров" самые сложные
"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта", - сказал Келлог.
По его словам, если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС решатся, то и остальное "станет на свои места".
Келлог также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается с трудом.
Потери в войне
Он напомнил, что Россия вышла из Афганистана после потери 18 тысяч военных, США покинули Вьетнам после потери 58 тысяч бойцов.
"Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту", - подчеркнул Келлог.
Что предшествовало?
Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.
Мирный план США
- 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
- РФ хоче знищити етнос
- НАФІГ РФ донбас не здався - він треба як плацдарм + там всі Укріплення
- Укріплень нема далі ніде аж до Карпат
- ціль бомбардувань щоб звідси всі виїхали а ті що лишились не мали волі до супротиву
.....а чуваки нам втирають дічь про якісь локальні речі
буде міняти Курську область на перемогу?»
І головне - наче ***** хоче завершення війни.