1 541 16

Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог

Келлог о завершении войны

Переговоры о завершении войны России против Украины находятся "на последних 10 метрах", нерешенными остаются такие вопросы, как контроль над Донецкой областью и Запорожской атомной электростанцией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Национальном оборонном форуме имени Рональда Рейгана.

Последние "10 метров" самые сложные

"Если вы военный, то знаете, что последние "10 метров" самые сложные. И я думаю, что мы сейчас на последних 10 метрах до завершения этого конфликта", - сказал Келлог.

По его словам, если вопросы контроля над Донбассом и ЗАЭС решатся, то и остальное "станет на свои места".

Келлог также отметил, что урегулирование этой "беспрецедентной войны" дается с трудом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗАЭС потребует "особого статуса" в случае достижения мирного соглашения, - Гросси

Потери в войне

Он напомнил, что Россия вышла из Афганистана после потери 18 тысяч военных, США покинули Вьетнам после потери 58 тысяч бойцов.

"Украина и Россия вместе потеряли более 2 миллионов солдат. Подумайте об этом, это ужасные цифры. Поэтому нам необходимо положить конец конфликту", - подчеркнул Келлог.

Читайте также: Зеленский провел сложный разговор с Виткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Что предшествовало?

Ранее СМИ писали, что в предложенном "мирном плане" из 28 пунктов есть пункт о перезапуске ЗАЭС под надзором МАГАТЭ, а производство электроэнергии будет распределяться поровну между РФ и Украиной.

Мирный план США

  • 23 ноября в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

+8
« ... а коли Володимир Олександрович
буде міняти Курську область на перемогу?»
07.12.2025 10:25 Ответить
+6
ВОНИ ВСі ТУПИИИИИИИИИИИИЕЕЕ. Як казав Задорнов

- РФ хоче знищити етнос
- НАФІГ РФ донбас не здався - він треба як плацдарм + там всі Укріплення
- Укріплень нема далі ніде аж до Карпат
- ціль бомбардувань щоб звідси всі виїхали а ті що лишились не мали волі до супротиву

.....а чуваки нам втирають дічь про якісь локальні речі
07.12.2025 10:15 Ответить
+2
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
07.12.2025 10:12 Ответить
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
07.12.2025 10:12 Ответить
Щвичайно, не буде. Кацапія воює заради аласного існувпння - за останні 100 років 19 війн, всі - агресивні. Тому вона буде воювати далі, щоб продовжити існування. Можливо, це буде не Україна зараз, але точно буде потім. Так що Келлог або ж поганий аналітик, або невиправний романтик. Ракові клітини, прикладом яких є кацапи знищують хазяїна просто тому, що існувати інакше не можуть, навіть якщо разом з хазяїном загинуть теж. Вихід один - видалити пухлину, або чекати, поки з пухлиною загине весь організм.
07.12.2025 10:29 Ответить
"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші" - завжди знав, що ця фраза поширена серед спортсменів, але аж ніяк не серед військових
07.12.2025 10:13 Ответить
ВОНИ ВСі ТУПИИИИИИИИИИИИЕЕЕ. Як казав Задорнов

- РФ хоче знищити етнос
- НАФІГ РФ донбас не здався - він треба як плацдарм + там всі Укріплення
- Укріплень нема далі ніде аж до Карпат
- ціль бомбардувань щоб звідси всі виїхали а ті що лишились не мали волі до супротиву

.....а чуваки нам втирають дічь про якісь локальні речі
07.12.2025 10:15 Ответить
Якісь гарантії від США? - шось мовчить гарант
07.12.2025 10:15 Ответить
« ... а коли Володимир Олександрович
буде міняти Курську область на перемогу?»
07.12.2025 10:25 Ответить
Так там вже немає чого міняти ,
07.12.2025 10:30 Ответить
Контроль над тілом жертви та її гаманцем...)
07.12.2025 10:28 Ответить
Контроль над ЗАЕС , серйозно? Так янєлох боневтікович колись збирався обміняти Суджу на ЗАЕС ,правда вже немає ні Суджі ,ні ЗАЕС. Так кацапи її вже ніколи не повернуть ,навіть під контроль МАГАТЕ.
07.12.2025 10:28 Ответить
Ага. Дядя так каже,наче у цьому рівнянні нема хотєлок *****.

І головне - наче ***** хоче завершення війни.
07.12.2025 10:42 Ответить
Ну не повернуть. То що, покласти ще мільйон роботяг у спробі відбити електростанцію? Москальня покладе три мільйона щоб не віддати В якої з двох армій більше людей, вже мовчу про озброєння з балістикою, кораблями та підводними човнами в тч атомними
07.12.2025 10:46 Ответить
1942 рік : "Ну не поверне гітлер ні європейську частину більшовицької імперії, ні Францію, ні Норвегію з іншими бельгіями і польщами. Потрібен капітуляційний компроміс, щоб зберегти життя солдатів з обох боків суб"єктів протистояння". Так, троляко ???
07.12.2025 11:02 Ответить
То есть, международного права, международно признанных границ, этого как и не было никогда. Сейчас будем решать, что вам оставить, а что отнять.
07.12.2025 10:54 Ответить
Тобто контроль кацапів над Донеччиною і ЗАЕС - умова завершення війни, на думку трампістів. Інших, справедливих варіантів для "миротворців" не існує. Рузвельт, Трумен і Рейган у трунах перевертаються від "величі" нинішньої Америки.
07.12.2025 10:56 Ответить
Після слова "конфлікт" далі можна не читати...
07.12.2025 10:59 Ответить
Хтось скаже цій мавпі чи віслюку що Україна сама вирішуватиме що їй належить а також шо )(уйло сміється з його планів
07.12.2025 11:00 Ответить
 
 