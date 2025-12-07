Контроль над Донеччиною та ЗАЕС - ключові питання, які потрібно вирішити для завершення війни в Україні, - Келлог
Переговори щодо завершення війни Росії проти України перебувають "на останніх 10 метрах", невирішеними залишаються такі питання, як контроль над Донецькою областю та Запорізькою атомною електростанцією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.
Останні "10 метрів" найскладніші
"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.
За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".
Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.
Втрати у війні
Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців.
"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", - наголосив Келлог.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше щодо завершення війни в Україні Кіт Келлог запевняв, що "ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці"
Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.
Мирний план США
- 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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- РФ хоче знищити етнос
- НАФІГ РФ донбас не здався - він треба як плацдарм + там всі Укріплення
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- ціль бомбардувань щоб звідси всі виїхали а ті що лишились не мали волі до супротиву
.....а чуваки нам втирають дічь про якісь локальні речі
буде міняти Курську область на перемогу?»