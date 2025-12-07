Контроль над Донеччиною та ЗАЕС - ключові питання, які потрібно вирішити для завершення війни в Україні, - Келлог

Переговори щодо завершення війни Росії проти України перебувають "на останніх 10 метрах", невирішеними залишаються такі питання, як контроль над Донецькою областю та Запорізькою атомною електростанцією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

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Останні "10 метрів" найскладніші

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", - сказав Келлог.

За його словами, якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Келлог також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко.

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Втрати у війні

Він нагадав, що Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 тисяч військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 тисяч бійців.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 мільйони солдатів. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", - наголосив Келлог.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше щодо завершення війни в Україні Кіт Келлог запевняв, що "ми перебуваємо приблизно на останніх двох метрах. Ми майже на місці"

Раніше ЗМІ писали, що у запропонованому "мирному плані" з 28 пунктів є пункт про перезапуск ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між РФ та Україною.

Мирний план США