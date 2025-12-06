РУС
Новости Визит Зеленского в Британию
536 10

Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне

Зеленский в Лондоне встретится с европейскими лидерами

Во время анонсированного визита в Лондон в понедельник, 8 декабря, президент Владимир Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".

О чем будут говорить

Сообщается, что лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

