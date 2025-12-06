Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне

Во время анонсированного визита в Лондон в понедельник, 8 декабря, президент Владимир Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.

Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".

О чем будут говорить

Сообщается, что лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Мирный план США

