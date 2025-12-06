Зеленский встретится со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне
Во время анонсированного визита в Лондон в понедельник, 8 декабря, президент Владимир Зеленский проведет переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.
Как отмечается
Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.
По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".
О чем будут говорить
Сообщается, что лидеры также обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками, направленные на достижение соглашения по обеспечению послевоенной безопасности Украины.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
