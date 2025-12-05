РУС
Мерц отверг передачу США замороженных российских активов ЕС, - Reuters

Мерц: замороженные росактивы ЕС не передадут США

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг передачу Соединенным Штатам замороженных на территории ЕС российских активов, что, по информации СМИ, было предметом мирных переговоров, которые продвигает администрация Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в любой форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы затем мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки...Эти деньги должны пойти Украине", - подчеркнул Мерц.

Как отмечается, первоначальная версия "мирного плана", поддержанного США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что $100 миллиардов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств будет инвестирована в совместный американо-российский фонд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц. 

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов. 

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear - именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без денег от Европы ближайшее будущее Украины выглядит очень мрачным, - The Telegraph

+8
З якого бодуна ці кошти в принципі мають піти США?
05.12.2025 12:11 Ответить
+6
Правильно чим більше Трампу х..м по губах, тим менше воно відчуває себе володарем всієї Землі.
05.12.2025 12:14 Ответить
+6
Тому що трамп хоче їх вкрасти
05.12.2025 12:15 Ответить
З якого бодуна ці кошти в принципі мають піти США?
05.12.2025 12:11 Ответить
Тому що трамп хоче їх вкрасти
05.12.2025 12:15 Ответить
Не США, а Трампу.
Тому що він такой красівий.
05.12.2025 12:18 Ответить
Тому що Трампон хоче їх (принаймні частину) повернути х*лу.
05.12.2025 12:22 Ответить
Правильно чим більше Трампу х..м по губах, тим менше воно відчуває себе володарем всієї Землі.
05.12.2025 12:14 Ответить
Норм. Доброго ляща влупив амеріканським заробітчанам на війні.
05.12.2025 12:14 Ответить
Правильно ,герр Мерц , мародера Трампона з його шакалами і гієнами - нах
05.12.2025 12:16 Ответить
Не ну це вже бл... воооще...мало того шо США стали союзниками москві та китаю , вони розграбовують руками кремля Україну , вони ще і у кишеню до ЄС лізуть , нічого собі мафія аля трамп ...
05.12.2025 12:18 Ответить
Як надавати "гарантіі", то нехай спочатку США першими будуть. А як гроші ділити, то одразу - "внутрішньоєвропейське питання"...
05.12.2025 12:18 Ответить
А думать?
05.12.2025 12:30 Ответить
Трамп хоче врятувати частину путінських грошей? Які цікаво комісійні отримає Трамп?
05.12.2025 12:20 Ответить
Та ні, його вилупок!:
05.12.2025 12:22 Ответить
Правильно. Х**** америкосам а не бабло. Хочуть активи нехай обмінюють їх на зброю. А то відберуть активи а потім Тромб скаже в вас немає карт
05.12.2025 12:21 Ответить
Жадні корисливі піндоси, які завжди думають тільки про наживу
05.12.2025 12:22 Ответить
США це мерзотний падальник якому треба змінити білоголового орлана на гербі на зображення грифа-падальника ош харчуєтся трупами (падлом).
05.12.2025 12:24 Ответить
"Торгаші", в черговий раз, роблять спробу "настригти з долоні шерсті"...
05.12.2025 12:31 Ответить
Під мирний тріп - хочуть злямчити гроші з європейських банків
05.12.2025 12:33 Ответить
Все, що каже Трамп, йому шепоче на вухо пуйло. Бо Епштейн продав пуйлу свої файли з Трампом, а там таке, що Доні світить негайний імпічмент, а потім електричний стілець, в крайньому випадку довічний термін в помаранчевій робі.
05.12.2025 12:42 Ответить
Це ще не все - слухав одного американського блогера, которий стверджує, що трамп категорично наполягає, щоб ЄС не перераховували кошти з заморожених кацапських активів.
Руда почвара впевнено пореповзає на бік нашого ворога.
05.12.2025 12:42 Ответить
 
 