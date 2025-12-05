Мерц отверг передачу США замороженных российских активов ЕС, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг передачу Соединенным Штатам замороженных на территории ЕС российских активов, что, по информации СМИ, было предметом мирных переговоров, которые продвигает администрация Дональда Трампа.

об этом пишет Reuters.

"Это внутриевропейский вопрос, и я не вижу никакой возможности, в любой форме экономической выгоды, перевести средства, которые мы затем мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки...Эти деньги должны пойти Украине", - подчеркнул Мерц.

Как отмечается, первоначальная версия "мирного плана", поддержанного США, которую опубликовали СМИ, предусматривала, что $100 миллиардов из замороженных российских активов будет инвестировано в восстановление Украины, а часть остальных средств будет инвестирована в совместный американо-российский фонд.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear - именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

