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Новини Використання заморожених активів РФ
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Мерц відкинув передачу США заморожених російських активів ЄС, - Reuters

Мерц: заморожені росактиви ЄС не передадуть США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув передачу Сполученим Штатам заморожених на території ЄС російських активів, що, за інформацією ЗМІ, було предметом мирних переговорів, які просуває адміністрація Дональда Трампа.

Як  інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Reuters.

"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, переказати кошти, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки… Ці гроші мають піти Україні", - наголосив Мерц.

Як зазначається, початкова версія "мирного плану", підтриманого США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що $100 мільярдів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частина решти коштів буде інвестована в спільний американсько-російський фонд.

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Заморожені активи  РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб. 

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення. 

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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Автор: 

США (26770) заморожені активи (878) Мерц Фрідріх (456)
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Топ коментарі
+23
З якого бодуна ці кошти в принципі мають піти США?
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05.12.2025 12:11 Відповісти
+21
Правильно ,герр Мерц , мародера Трампона з його шакалами і гієнами - нах
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05.12.2025 12:16 Відповісти
+20
Тому що трамп хоче їх вкрасти
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05.12.2025 12:15 Відповісти
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З якого бодуна ці кошти в принципі мають піти США?
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05.12.2025 12:11 Відповісти
Тому що трамп хоче їх вкрасти
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05.12.2025 12:15 Відповісти
Не США, а Трампу.
Тому що він такой красівий.
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Тому що Трампон хоче їх (принаймні частину) повернути х*лу.
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05.12.2025 12:22 Відповісти
Правильно чим більше Трампу х..м по губах, тим менше воно відчуває себе володарем всієї Землі.
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05.12.2025 12:14 Відповісти
Пуйло з цим порається і без Мерца))
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05.12.2025 12:50 Відповісти
Норм. Доброго ляща влупив амеріканським заробітчанам на війні.
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05.12.2025 12:14 Відповісти
Замість "глобального поліцейського" Трамп перетворює США на безпринципного найманця.
Вже майже справився.
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05.12.2025 13:10 Відповісти
Правильно ,герр Мерц , мародера Трампона з його шакалами і гієнами - нах
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05.12.2025 12:16 Відповісти
Не ну це вже бл... воооще...мало того шо США стали союзниками москві та китаю , вони розграбовують руками кремля Україну , вони ще і у кишеню до ЄС лізуть , нічого собі мафія аля трамп ...
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Як надавати "гарантіі", то нехай спочатку США першими будуть. А як гроші ділити, то одразу - "внутрішньоєвропейське питання"...
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05.12.2025 12:18 Відповісти
А думать?
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05.12.2025 12:30 Відповісти
"Як надавати "гарантіі", то нехай спочатку США першими будуть. А як гроші ділити, то одразу - "внутрішньоєвропейське питання"

а лучше наоборот, да? типа деньги сейчас, а гарантии потом, и то может быть, а может нет. вы часто получаете деньги за еще не выполненную работу?
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05.12.2025 13:09 Відповісти
Трамп хоче врятувати частину путінських грошей? Які цікаво комісійні отримає Трамп?
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05.12.2025 12:20 Відповісти
Та ні, його вилупок!:
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05.12.2025 12:22 Відповісти
Правильно. Х**** америкосам а не бабло. Хочуть активи нехай обмінюють їх на зброю. А то відберуть активи а потім Тромб скаже в вас немає карт
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05.12.2025 12:21 Відповісти
Жадні корисливі піндоси, які завжди думають тільки про наживу
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05.12.2025 12:22 Відповісти
США це мерзотний падальник якому треба змінити білоголового орлана на гербі на зображення грифа-падальника ош харчуєтся трупами (падлом).
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05.12.2025 12:24 Відповісти
"Торгаші", в черговий раз, роблять спробу "настригти з долоні шерсті"...
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05.12.2025 12:31 Відповісти
Під мирний тріп - хочуть злямчити гроші з європейських банків
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05.12.2025 12:33 Відповісти
Все, що каже Трамп, йому шепоче на вухо пуйло. Бо Епштейн продав пуйлу свої файли з Трампом, а там таке, що Доні світить негайний імпічмент, а потім електричний стілець, в крайньому випадку довічний термін в помаранчевій робі.
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05.12.2025 12:42 Відповісти
Це ще не все - слухав одного американського блогера, которий стверджує, що трамп категорично наполягає, щоб ЄС не перераховували кошти з заморожених кацапських активів.
Руда почвара впевнено пореповзає на бік нашого ворога.
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05.12.2025 12:42 Відповісти
Трампон зовсім *****.
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05.12.2025 12:44 Відповісти
@ (у перекладі):

"Рональд Рейган.
Мир через силу - це зруйнувати імперію зла (СРСР).

Дональд Трамп.
Мир через силу -це топити човни з рибалками у Карибському морі."
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05.12.2025 12:56 Відповісти
Мерц молодець!!! Без питань!!! Шкода що він не був в лютому 22 року!!!
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05.12.2025 13:31 Відповісти
Трамп - це найвеличніший свинособака 21 століття
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05.12.2025 13:32 Відповісти
@ (в перекладі):
У 1936 р. Бельгія розірвала військовий договір з Францією, сподіваючись зберегти нейтралітет.
У 1940 Бельгія капітулювала за 18 днів, уряд втік до Англії.
Підкажіть, якщо у 1940 "Рейх перемагав на всіх фронтах", нафуя англійці звільнили Бельгію у 1944?
Друг питає.
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05.12.2025 13:38 Відповісти
Така ситуація склалася на европейському ринку бо зросла вартість маринованих луковиць тульпанів коли на світовій біржі домінував козир піка, а гайка від паротягу не коштувала нічого, бо різьба наліво.
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05.12.2025 14:21 Відповісти
Твою матінку! Хаєми хочуть усе!
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05.12.2025 14:46 Відповісти
Шикарно
Хочуть Країну Мрій залишити і без репарацій і без фінансових гарантій і без ресурсів..
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05.12.2025 20:26 Відповісти
 
 