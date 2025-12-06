Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні

Під час анонсованого візиту до Лондона у понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.

Про це повіжомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Як зазначається, британський премʼєр Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами британського уряду, Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".

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Про що говоритимуть

Повідомляється, що лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями, спрямовані на досягнення угоди щодо гарантування післявоєнної безпеки України.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.

Мирний план США