Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні
Під час анонсованого візиту до Лондона у понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.
Про це повіжомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Як зазначається, британський премʼєр Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона.
За словами британського уряду, Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".
Про що говоритимуть
Повідомляється, що лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями, спрямовані на досягнення угоди щодо гарантування післявоєнної безпеки України.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прочитав: "Зеленський застрелиться..."