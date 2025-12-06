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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський зустрінеться зі Стармером, Макроном та Мерцом у Лондоні

Зеленський у Лондоні зустрінеться з європейськими лідерами

Під час анонсованого візиту до Лондона у понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.

Про це повіжомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Як зазначається, британський премʼєр Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами британського уряду, Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".

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Про що говоритимуть

Повідомляється, що лідери також обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями, спрямовані на досягнення угоди щодо гарантування післявоєнної безпеки України.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Автор: 

Велика Британія (5991) Зеленський Володимир (28080) Макрон Емманюель (1785) Стармер Кір (380) Мерц Фрідріх (458)
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Топ коментарі
+9
Зелений турист хрінів!
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06.12.2025 17:30 Відповісти
+7
За одно Дерьмака вывезет!Президентский же самолёт!
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06.12.2025 17:34 Відповісти
+2
"Зеленський зустрінеться зі..." Джерело: https://censor.net/ua/n3589045

Прочитав: "Зеленський застрелиться..."
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06.12.2025 17:36 Відповісти

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