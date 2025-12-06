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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росія давно порушила все: і норми міжнародного права, і закони здорового глузду, і всі Божі заповіді, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський взяв участь у другому військовому молитовному сніданку з нагоди Дня Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Участь у заході

Як зазначається, до заходу долучилися предстоятелі церков і релігійних організацій, військові капелани, захисники й захисниці України та іноземні гості.

Зеленський на молитовному сніданку
Зеленський на молитовному сніданку
Зеленський на молитовному сніданку
Зеленський на молитовному сніданку
Зеленський на молитовному сніданку

"Ви дійсно знаєте, за що ми боремось у цій війні. Безумовно, за нашу державу, за її життя, а значить, за незалежність, свободу", - сказав президент.

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Глава держави зазначив, що сьогодні особливий день, який має подвійне значення: День Збройних Сил України і День святого Миколая, який 6 грудня відзначають християни в багатьох країнах Європи та світу, - час, коли віра в дива найміцніша, а для України найкращим подарунком був би мир.

Мир в Україні

"Справедливий, достойний і, як всі говорять, чесний. І на мій погляд, важливо, щоб він був тривалий. І саме такий і тільки такий мир буде благословенним на неповторення цієї війни, неповторення агресії ворога. Вони ті, хто вони є, ілюзій немає. Але ми знаємо: ніхто нам не подарує цей мир - це потрібно вибороти", - зазначив Зеленський.

Президент подякував кожному й кожній за підтримку України, молитви, єдність, за кожну добру справу і кожне добре слово.

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Військові капелани прочитали молитви за Збройні Сили України та всі інші складові Сил безпеки та оборони, а також в імʼя полеглих захисників і захисниць нашої країни.

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) молитва (83) День Збройних сил України (33)
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Топ коментарі
+21
Ні сорому, ні совісті у вовочки, бреше і оком не моргне!
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06.12.2025 15:39 Відповісти
+18
"Не вкради"- про це зеленський теж забув.І маємо такі наслідки.
З Днем воїнів, що боронять нашу Україну!
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06.12.2025 15:41 Відповісти
+14
А розкажи-но нам ,зелений під@рчуку, про божі заповіді "не вкради" та "не бреши".
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06.12.2025 15:42 Відповісти

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