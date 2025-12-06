Россия давно нарушила все: и нормы международного права, и законы здравого смысла, и все Божьи заповеди, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский принял участие во втором военном молитвенном завтраке по случаю Дня Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

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Участие в мероприятии

Как отмечается, к мероприятию присоединились предстоятели церквей и религиозных организаций, военные капелланы, защитники и защитницы Украины и иностранные гости.











"Вы действительно знаете, за что мы боремся в этой войне. Безусловно, за наше государство, за его жизнь, а значит, за независимость, свободу", - сказал президент.

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Глава государства отметил, что сегодня особый день, который имеет двойное значение: День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая, который 6 декабря отмечают христиане во многих странах Европы и мира, - время, когда вера в чудеса самая крепкая, а для Украины лучшим подарком был бы мир.

Мир в Украине

"Справедливый, достойный и, как все говорят, честный. И на мой взгляд, важно, чтобы он был длительным. И именно такой и только такой мир будет благословенным на неповторение этой войны, неповторение агрессии врага. Они те, кто они есть, иллюзий нет. Но мы знаем: никто нам не подарит этот мир - его нужно завоевать", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого и каждую за поддержку Украины, молитвы, единство, за каждое доброе дело и каждое доброе слово.

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Военные капелланы прочитали молитвы за Вооруженные Силы Украины и все другие составляющие Сил безопасности и обороны, а также во имя павших защитников и защитниц нашей страны.