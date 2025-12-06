Зеленский рассказал Рютте о переговорах с США: Согласовали дальнейшие контакты

Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Что известно о разговоре?

Как отмечается, глава государства поблагодарил генсека НАТО за добрые слова об украинских военных в День Вооруженных Сил Украины и поддержку.

"Владимир Зеленский и Марк Рютте обменялись оценками дипломатической ситуации. Президент проинформировал о беседе украинских представителей в США с командой президента Дональда Трампа. Президент и генсек также согласовали дальнейшие контакты", - говорится в сообщении.

Мирный план США

