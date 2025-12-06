Зеленский рассказал Рютте о переговорах с США: Согласовали дальнейшие контакты
Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Что известно о разговоре?
Как отмечается, глава государства поблагодарил генсека НАТО за добрые слова об украинских военных в День Вооруженных Сил Украины и поддержку.
"Владимир Зеленский и Марк Рютте обменялись оценками дипломатической ситуации. Президент проинформировал о беседе украинских представителей в США с командой президента Дональда Трампа. Президент и генсек также согласовали дальнейшие контакты", - говорится в сообщении.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
США напряму каже - "наша задача ПРОДАТИ УКРАЇНУ РФ" про що тут говорити? Які контакти?
Домовляєтесь щоб Умеров щасливо жив в США? - МЕНІ ОСОБИСТО НА ЦЕ ЧХАТИ
Чи домовляєтесь що в Гуантанамо не сидіти?