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Зеленський розповів Рютте про перемовини зі США: Узгодили подальші контакти
Сьогодні, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Що відомо про розмову?
Як зазначається, глава держави подякував генсеку НАТО за добрі слова про українських військових у День Збройних Сил України та підтримку.
"Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Президент поінформував про розмову українських представників у США з командою президента Дональда Трампа. Президент і генсек також узгодили подальші контакти", - йдеться у повідомленні.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Топ коментарі
+6 Charik
показати весь коментар06.12.2025 14:49 Відповісти Посилання
+3 zakvova
показати весь коментар06.12.2025 14:47 Відповісти Посилання
+3 ЭндиСтар
показати весь коментар06.12.2025 14:55 Відповісти Посилання
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