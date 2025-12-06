Зеленський розповів Рютте про перемовини зі США: Узгодили подальші контакти

Сьогодні, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Що відомо про розмову?

Як зазначається, глава держави подякував генсеку НАТО за добрі слова про українських військових у День Збройних Сил України та підтримку.

"Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Президент поінформував про розмову українських представників у США з командою президента Дональда Трампа. Президент і генсек також узгодили подальші контакти", - йдеться у повідомленні.

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