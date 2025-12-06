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Зеленський розповів Рютте про перемовини зі США: Узгодили подальші контакти

Телефонні розмови Зеленського

Сьогодні, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр Офісу Президента.

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Що відомо про розмову?

Як зазначається, глава держави подякував генсеку НАТО за добрі слова про українських військових у День Збройних Сил України та підтримку.

"Володимир Зеленський і Марк Рютте обмінялись оцінками дипломатичної ситуації. Президент поінформував про розмову українських представників у США з командою президента Дональда Трампа. Президент і генсек також узгодили подальші контакти", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також: Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) перемовини (3829) Рютте Марк (714)
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Топ коментарі
+6
На марафєті про продаж почув чи тут?Нагадаю,що ішак Україну продав в Омані,а зараз робить видимість потужної боротьби з агресором і звісно зрадником зробити Америку.Гундосий білий і пушистий і не при ділах
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06.12.2025 14:49 Відповісти
+3
Срати вже ходив, що ї на сніданок? Чому ви тримаєте нас у невідомості, *** вашу?
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06.12.2025 14:47 Відповісти
+3
Гандон
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06.12.2025 14:55 Відповісти

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