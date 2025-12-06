Зеленский анонсировал визит в Великобританию, вероятно, в понедельник
В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.
Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На когда запланирована встреча?
В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - заявил он.
Президент добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, по поводу переговоров по мирному плану США.
"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил он.
При этом Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не "поїду", а "піду"
і не "напевне", а "точно"
і не "в Лондон", а
на...🖕,наприклад, за д'Єрмаком
- Прошка приїжджай, дома непорядка...
Може, і результати будуть як у єрмака?
"Летючий Маланець"
- але особисто на словах буде трохи інша розмова, тут головне не по телефону шоб не прослухав хто.
Соскучился .. мерзавец по ласкам ...
Вор имитирует бурную деятельность...
С фламиннай все ясно...правдо не ясно где гроши...
А самолёты уже просят посадки.. на подлете?
Потужный брехун.
Незламный мородер.
И найкрасчи мерзавец.и падла !
.... хотя.. выбор мудрого народа
Затарився в Парижі, помилувався " смарагдовим островом" (Ірландія), тепер на "різдвяні розпродажі"до Лондона. А може подорожує в пошуках нового офісу, або притулку.)