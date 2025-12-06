РУС
Визит Зеленского в Британию
Зеленский анонсировал визит в Великобританию, вероятно, в понедельник

Зеленский едет в Лондон

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На когда запланирована встреча?

В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - заявил он.

Президент добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, по поводу переговоров по мирному плану США.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Великобритания (5211) Зеленский Владимир (22849)
