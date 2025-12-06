Зеленский анонсировал визит в Великобританию, вероятно, в понедельник

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На когда запланирована встреча?

В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - заявил он.

Президент добавил, что ожидает разговора с украинской делегацией, которая сейчас находится в Соединенных Штатах, по поводу переговоров по мирному плану США.

"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которая там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - отметил он.

При этом Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров доложит ему о переговорах с американцами по телефону.

Мирный план США

