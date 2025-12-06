Зеленський анонсував візит до Британії, ймовірно, в понеділок
Найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.
Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах другого військового молитовного сніданку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На коли запланована зустріч?
В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він.
Президент додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану США.
"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, які там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він.
При цьому Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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"Летючий Маланець"
не "поїду", а "піду"
і не "напевне", а "точно"
і не "в Лондон", а
на...🖕,наприклад, за д'Єрмаком