Зеленський анонсував візит до Британії, ймовірно, в понеділок

Найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах другого військового молитовного сніданку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На коли запланована зустріч?

В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він.

Президент додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану США.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, які там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном.

Читайте також: Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

Мирний план США

Читайте також: Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ