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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський анонсував візит до Британії, ймовірно, в понеділок

Зеленський їде у Лондон

Найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у кулуарах другого військового молитовного сніданку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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На коли запланована зустріч?

В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він.

Президент додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану США.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, які там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном.

Читайте також: Переговори делегацій України та США в Маямі продовжаться у суботу, 6 грудня,- Axios

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також: Умєров і Гнатов сьогодні знову зустрінуться з Віткоффом та Кушнером у Маямі, - ЗМІ

Автор: 

Велика Британія (5991) Зеленський Володимир (28080)
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Топ коментарі
+16
Не хочу образити євреєві, але для риси прийдеться.
"Летючий Маланець"
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06.12.2025 15:06 Відповісти
+16
Значить в понеділок масований обстріл, зелена небрита паскуда
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06.12.2025 15:09 Відповісти
+15
пане преЗЕденте, може
не "поїду", а "піду"
і не "напевне", а "точно"
і не "в Лондон", а на...🖕 ,наприклад, за д'Єрмаком
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06.12.2025 15:17 Відповісти

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