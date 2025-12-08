Европа готовится действовать самостоятельно на фоне непредсказуемости позиции США относительно Украины, - Politico

Европейские государства оказались в сложном положении из-за непоследовательной позиции администрации США относительно войны в Украине.

ЕС формирует новую сплоченность из-за общей угрозы

На фоне изменения настроений в США Германия, Франция и Великобритания активизируют сотрудничество в сфере безопасности. По словам Кампфнера, европейские лидеры вынуждены действовать совместно, ведь бездействие обойдется значительно дороже. Официальные лица указывают: в случае ослабления поддержки Украины Европу может накрыть новая волна беженцев, а Путин почувствует еще большую безнаказанность.

Такие настроения были заметны во время недавнего государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Великобританию, где стороны подчеркнули углубление сотрудничества на фоне российской агрессии.

Европейские правительства усиливают координацию

Британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц демонстрируют единство как во внешнеполитическом видении, так и во внутренних вызовах. Эксперты отмечают: потеря США как прогнозируемого союзника заставляет европейские столицы искать новые механизмы безопасности.

В то же время в НАТО сохраняется зависимость от американских ресурсов. "Суровая правда заключается в том, что Европа еще не готова к борьбе с любой российской агрессией. До тех пор мы полагаемся на США как на опору", - заявил германский военный.

Опасения по поводу "грязной сделки" между Трампом и Путиным

Европейские чиновники обеспокоены тем, что США могут давить на Украину с целью заключения невыгодного мира. Это грозит снижением поддержки оборонных расходов и созданием условий, в которых Европа останется один на один с российской угрозой.

Особые опасения вызывает первоначальный 28-пунктный план по Украине, который Европа считает неприемлемым. Реализация такой схемы означала бы "Ялту 2.0" и фактическую "деамериканизацию" НАТО.

По словам британского оборонного чиновника: "Мы говорим, что это вопрос нашего выживания, но пока не действуем соответственно".

Кампфнер подчеркивает: задача Мерца, Стармера и Макрона - открыто сказать своим гражданам, что Европа может полагаться только на себя.

