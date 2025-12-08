Европа готовится действовать самостоятельно на фоне непредсказуемости позиции США относительно Украины, - Politico
Европейские государства оказались в сложном положении из-за непоследовательной позиции администрации США относительно войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
ЕС формирует новую сплоченность из-за общей угрозы
На фоне изменения настроений в США Германия, Франция и Великобритания активизируют сотрудничество в сфере безопасности. По словам Кампфнера, европейские лидеры вынуждены действовать совместно, ведь бездействие обойдется значительно дороже. Официальные лица указывают: в случае ослабления поддержки Украины Европу может накрыть новая волна беженцев, а Путин почувствует еще большую безнаказанность.
Такие настроения были заметны во время недавнего государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Великобританию, где стороны подчеркнули углубление сотрудничества на фоне российской агрессии.
Европейские правительства усиливают координацию
Британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц демонстрируют единство как во внешнеполитическом видении, так и во внутренних вызовах. Эксперты отмечают: потеря США как прогнозируемого союзника заставляет европейские столицы искать новые механизмы безопасности.
В то же время в НАТО сохраняется зависимость от американских ресурсов. "Суровая правда заключается в том, что Европа еще не готова к борьбе с любой российской агрессией. До тех пор мы полагаемся на США как на опору", - заявил германский военный.
Опасения по поводу "грязной сделки" между Трампом и Путиным
Европейские чиновники обеспокоены тем, что США могут давить на Украину с целью заключения невыгодного мира. Это грозит снижением поддержки оборонных расходов и созданием условий, в которых Европа останется один на один с российской угрозой.
Особые опасения вызывает первоначальный 28-пунктный план по Украине, который Европа считает неприемлемым. Реализация такой схемы означала бы "Ялту 2.0" и фактическую "деамериканизацию" НАТО.
По словам британского оборонного чиновника: "Мы говорим, что это вопрос нашего выживания, но пока не действуем соответственно".
Кампфнер подчеркивает: задача Мерца, Стармера и Макрона - открыто сказать своим гражданам, что Европа может полагаться только на себя.
Дуже зручно все робити чужими руками.
... ну а як інакше США виживуть програючи конкуренцію Китаю?
Достатньо мати такий аргумент але з зовсім протилежними цілями.
Або просто продає її Ірану, наприклад.
уявив - трампло, пуйло, у них яз есть. как вы будете противостоять им без яз?
Як же ж то скорочувати виплати вагітним хом'ячкам, не давати гроші на ЛГБТ-прайди, виплати трутням та біженцям скасовувати, а замість цього вкладатися у ВПК???
Хто ж за таке на наступних виборах проголосує?
П.С. Якщо що, то у воюючій Україні влада намагається ******* страждати (і досить багато бідось це виправдовують та вітають). А у ЄС війни покищо нема.