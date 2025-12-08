РУС
1 424 22

Европа готовится действовать самостоятельно на фоне непредсказуемости позиции США относительно Украины, - Politico

ЄС

Европейские государства оказались в сложном положении из-за непоследовательной позиции администрации США относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

ЕС формирует новую сплоченность из-за общей угрозы

На фоне изменения настроений в США Германия, Франция и Великобритания активизируют сотрудничество в сфере безопасности. По словам Кампфнера, европейские лидеры вынуждены действовать совместно, ведь бездействие обойдется значительно дороже. Официальные лица указывают: в случае ослабления поддержки Украины Европу может накрыть новая волна беженцев, а Путин почувствует еще большую безнаказанность.

Такие настроения были заметны во время недавнего государственного визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Великобританию, где стороны подчеркнули углубление сотрудничества на фоне российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа предостерегает Зеленского от соглашения без серьезных гарантий безопасности от США и вывода войск из Донбасса, - Bloomberg

Европейские правительства усиливают координацию

Британский премьер Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц демонстрируют единство как во внешнеполитическом видении, так и во внутренних вызовах. Эксперты отмечают: потеря США как прогнозируемого союзника заставляет европейские столицы искать новые механизмы безопасности.

В то же время в НАТО сохраняется зависимость от американских ресурсов. "Суровая правда заключается в том, что Европа еще не готова к борьбе с любой российской агрессией. До тех пор мы полагаемся на США как на опору", - заявил германский военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан пугает венгров войной в Европе "до 2030 года": Решение уже принято

Опасения по поводу "грязной сделки" между Трампом и Путиным

Европейские чиновники обеспокоены тем, что США могут давить на Украину с целью заключения невыгодного мира. Это грозит снижением поддержки оборонных расходов и созданием условий, в которых Европа останется один на один с российской угрозой.

Особые опасения вызывает первоначальный 28-пунктный план по Украине, который Европа считает неприемлемым. Реализация такой схемы означала бы "Ялту 2.0" и фактическую "деамериканизацию" НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны Европы с 2022 года перевели РФ больше средств, чем Украине, - заместитель госсекретаря США Ландау. ИНФОГРАФИКА

По словам британского оборонного чиновника: "Мы говорим, что это вопрос нашего выживания, но пока не действуем соответственно".

Кампфнер подчеркивает: задача Мерца, Стармера и Макрона - открыто сказать своим гражданам, что Европа может полагаться только на себя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Норвегии Эйде о Нацстратегии США: Напоминает то, что мы слышали ранее от РФ

Топ комментарии
+4
Гоьується виражати чергове занепокоєння вбивствами українців чи допомагати людьми?
Дуже зручно все робити чужими руками.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:49 Ответить
+4
З США якраз все передбачено трампонутий давно уже грає за правилами ху... лостану, а точніше за указом ху...ла. Америка перестала бути великою демократичною державою, там як у недемократичних країнах стало правити кумівство, улюблені друзі і родичі. Подивимося наскільки сильна демократія
показать весь комментарий
08.12.2025 11:52 Ответить
+3
Цікаво, а хто дає нам зброю і все інше щоб ми змогли вистояти. Маємо бути хоча би трохи вдячні
показать весь комментарий
08.12.2025 11:57 Ответить
Підключиться до переговорів?
показать весь комментарий
08.12.2025 11:47 Ответить
Це ще в ЄС забули про десятки мільйонів нещасних сирійців, афганців і пакистанців у своїх містах. А пуйло не забуло свої консерви.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:49 Ответить
Дають, щоб самим не воювати (немає там особливо бажаючих ) - а то б давно перестали. Тому вдячність - дорога з двостороннім рухом
показать весь комментарий
08.12.2025 12:27 Ответить
Когда тампон говорил, что поможет московии напасть на Европу, аналнытики начали искать скрытый смысл в его словах. Но тампон сказал именно то, что имел ввиду.
показать весь комментарий
08.12.2025 11:55 Ответить
Хіба що сліпий досить не бачить що ціль Трампа - пограбувати Європу першим за Китай - бо це єдина багата ціль у всьому світі яку можна легко пограбувати...
... ну а як інакше США виживуть програючи конкуренцію Китаю?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:11 Ответить
далі приноситимуть в жертву українців, прикриваючи це найкращими намірами і гарними словами, проте продовжуючи купувати російські енергоресурси і торгуючи з росією, і так вже більше 10 років, скоро 11
показать весь комментарий
08.12.2025 12:12 Ответить
Бомбардування і обстріли між Тайландом і Камбоджою поновилися. Так звана ''мирна угода'' якою так вихвалявся Тромб не протрималась і кілька місяців. І ніхто за це не поніс покарання. Те ж саме в Газі. Зате Тромб вихваляється що він зупинив 8 воєн і отримав премії миру від таких же ************ органцізацій як і він сам
показать весь комментарий
08.12.2025 12:13 Ответить
Єдина держава в Європі яка не підписувала всякі там договори про нерозповсюдження ядерної зброї - Франція, потрібно масштабувати виробництво ядерки і роздати всім охочим країнам Європи.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:25 Ответить
А через рік в "охочій країні Європи" до влади приходить умовний Орбан чи Зеленський. Біда...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:37 Ответить
І що, він буде бомбити всіх ядеркою?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:41 Ответить
А що Лука когось бомбить?

Достатньо мати такий аргумент але з зовсім протилежними цілями.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:43 Ответить
Ну і чого досяг лукашенко з яз?
показать весь комментарий
08.12.2025 12:46 Ответить
Того, що по всій Балтиці закривають аеропорти і ніфіга не можуть зробити з Бульбостаном.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:48 Ответить
раніше теж нічого не могли зробити з ними, а протидію кулям рано чи пізно знайдуть, якщо не ідіоти.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:50 Ответить
От ти уяви урода типу ЗЄ, то виторговує свою дупу, і шантажує Європу ЯЗ.
Або просто продає її Ірану, наприклад.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:45 Ответить
Ну хай продає ірану, за технологію шахедів - норм варіант.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:47 Ответить
Ясно. Більше питань нема.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:49 Ответить
"От ти уяви урода типу ЗЄ"

уявив - трампло, пуйло, у них яз есть. как вы будете противостоять им без яз?
показать весь комментарий
08.12.2025 13:00 Ответить
Та вже рік все готується.

Як же ж то скорочувати виплати вагітним хом'ячкам, не давати гроші на ЛГБТ-прайди, виплати трутням та біженцям скасовувати, а замість цього вкладатися у ВПК???

Хто ж за таке на наступних виборах проголосує?

П.С. Якщо що, то у воюючій Україні влада намагається ******* страждати (і досить багато бідось це виправдовують та вітають). А у ЄС війни покищо нема.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:35 Ответить
 
 