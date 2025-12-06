РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8560 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
1 879 18

Страны Европы с 2022 года перевели РФ больше средств, чем Украине, - заместитель госсекретаря США Ландау. ИНФОГРАФИКА

Ландау о помощи Украине от Европы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и до возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2025-м, европейские страны перечислили РФ больше средств, чем Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель госсекретаря США Марко Рубио - Кристофер Ландау в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В связи с моей поездкой в Европу на этой неделе я спросил в Госдепе, предоставили ли страны Европы больше денег (а) России или (б) Украине между вторжением в феврале 2022 года и возвращением президента Трампа к власти в январе 2025 года", - написал он.

Ландау отметил, что был удивлен, что ответ был "Россия".

Читайте также: 15 стран ЕС включили поддержку Украины в оборонные планы в рамках программы SAFE, - Кубилюс

"И очень вероятно! Я знал, что многие из этих стран связали свои энергетические доходы с Россией, но я не имел представления о масштабах этого, или как (в совокупности) это затмевало их помощь Украине", - отметил он.

Также он обнародовал диаграмму, на которой: деньги, отправленные в Россию, обозначены синим цветом, а деньги, отправленные в Украину, обозначены оранжевым.

Европейские страны перевели РФ больше средств, чем Украине

Читайте: Еврокомиссия предложила странам ЕС три варианта финансовой помощи Украине на 2026–27 годы

Ландау

Автор: 

Европа (2187) помощь (8243) россия (98271) США (28529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ось це і є перелік справжніх щирих друзів України:
- Велика Британія
- Данія
- Швеція
- Норвегія.
До усіх інших є серйозні запитання...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
+7
Коли Трамп, ще під час свого першого терміну казав, що країни ЄС повинні витрачати більше коштів на свою оборону, більшість країн тоді проігнорували його. І продовжили активно спонсорувати свого потенційного ворога - рф...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
+6
Тогда пусть предоставят статистику и по штатам. А то как то не с чем сравнивать.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка ситуація після січня 2025?
показать весь комментарий
06.12.2025 22:55 Ответить
Коли Трамп, ще під час свого першого терміну казав, що країни ЄС повинні витрачати більше коштів на свою оборону, більшість країн тоді проігнорували його. І продовжили активно спонсорувати свого потенційного ворога - рф...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
А тепер волають що сша має їх захищати. Повторили українські граблі, по просиранню арміїї і зброї
показать весь комментарий
06.12.2025 23:10 Ответить
Ось це і є перелік справжніх щирих друзів України:
- Велика Британія
- Данія
- Швеція
- Норвегія.
До усіх інших є серйозні запитання...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
Серед справжніх щирих друзів ще:
- Канада - але це поза Європою.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:02 Ответить
Там ці щирі друзі України в топі списку.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:13 Ответить
Більш детально розберіться в кольорах графіку - в різниці між помаранчевим-Україна і синім-рф.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:17 Ответить
Рубіо лицемірить. Штати самі як купували паливо для АЕС, так і продовжують купувати.
показать весь комментарий
07.12.2025 00:04 Ответить
А порохоботи срач розвели, що наш Лідор "двушечки" на москву відправляє
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
Двуликі Януси
показать весь комментарий
06.12.2025 23:00 Ответить
Тогда пусть предоставят статистику и по штатам. А то как то не с чем сравнивать.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:01 Ответить
Товарообіг між США і рф майже мінімальний, там щось близько 3-4 мільярди... У порівняння з ЄС - крапля.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:17 Ответить
Там и сравнивать нечего. Штаты на 100+ лярдов дали бабок только официально, а закупают у рашки только необходимый минимум на пару лярдов в год, по типу урана, некоторых металлов итд
показать весь комментарий
06.12.2025 23:40 Ответить
Американці одні з найкращих в світі по підрахунку бабла, а тому бачать наскрізь справжню суть цих "союзників".
показать весь комментарий
06.12.2025 23:12 Ответить
Тупорила пропоганда.
показать весь комментарий
06.12.2025 23:13 Ответить
Цифры не врут
показать весь комментарий
06.12.2025 23:41 Ответить
А скільки , за 4 роки , через Україну було прокачано кацапської нафти і газу ?
показать весь комментарий
06.12.2025 23:44 Ответить
Умєров перетворив Міністерство Оборони в "турецький сераль". Якісь два мутних типи з кацапським громадянством шастали між Києвом і Стамбулом виконуючи невідомі доручення. Тепер "турецький сераль" разом з Умєровим мігрував до РНБО і сам Умєров регулярно з'являється я "на поклон" до Ердогана. Як Турція "допомагає" Україні видно з цього графіку...
показать весь комментарий
06.12.2025 23:45 Ответить
 
 