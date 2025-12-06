Страны Европы с 2022 года перевели РФ больше средств, чем Украине, - заместитель госсекретаря США Ландау. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и до возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2025-м, европейские страны перечислили РФ больше средств, чем Украине.

об этом заявил заместитель госсекретаря США Марко Рубио - Кристофер Ландау в соцсети Х.

"В связи с моей поездкой в Европу на этой неделе я спросил в Госдепе, предоставили ли страны Европы больше денег (а) России или (б) Украине между вторжением в феврале 2022 года и возвращением президента Трампа к власти в январе 2025 года", - написал он.

Ландау отметил, что был удивлен, что ответ был "Россия".

"И очень вероятно! Я знал, что многие из этих стран связали свои энергетические доходы с Россией, но я не имел представления о масштабах этого, или как (в совокупности) это затмевало их помощь Украине", - отметил он.

Также он обнародовал диаграмму, на которой: деньги, отправленные в Россию, обозначены синим цветом, а деньги, отправленные в Украину, обозначены оранжевым.

