15 стран ЕС включили поддержку Украины в оборонные планы в рамках программы SAFE, - Кубилюс
Большинство стран-членов ЕС, которые воспользуются программой SAFE для инвестиций в оборону, включили в свои национальные планы поддержку Украины.
Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, все 19 государств ЕС, которые заинтересовались программой SAFE, уже подали свои национальные планы оборонных инвестиций.
"15 стран-членов включили в них поддержку для Украины. Это больше, чем ожидалось - и речь идет о миллиардах, а не миллионах", - отметил Кубилюс.
Еврокомиссар подчеркнул, что программа SAFE является жизненно важным инструментом для укрепления обороноспособности европейских стран и развития их оборонно-промышленного комплекса.
Также Reuters писало, что Румыния планирует совместное с Украиной производство дронов в рамках оборонной программы ЕС.
