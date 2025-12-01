15 країн ЄС включили підтримку України до оборонних планів у межах програми SAFE, - Кубілюс

Більшість країн-членів ЄС, які скористаються програмою SAFE для інвестицій у оборону, включили до своїх національних планів підтримку України.

Про це повідомив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За його словами, усі 19 держав ЄС, які зацікавилися програмою SAFE, уже подали свої національні плани оборонних інвестицій.

"15 країн-членів включили у них підтримку для України. Це більше, ніж очікувалося - і йдеться про мільярди, а не мільйони", - зазначив Кубілюс.

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Єврокомісар наголосив, що програма SAFE є життєво важливим інструментом для зміцнення обороноздатності європейських країн та розвитку їхнього оборонно-промислового комплексу.

Також Reuters писало, що Румунія планує спільне з Україною виробництво дронів у межах оборонної програми ЄС.

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