Країни Європи із 2022 року переказали РФ більше коштів, ніж Україні, - заступник держсекретаря США Ландау. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році й до повернення Дональда Трампа на пост президента США у 2025-му, Європейські країни переказали РФ більше коштів, ніж Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник держсекретаря США Марко Рубіо - Крістофер Ландау у соцмережі Х.

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"У зв'язку з моєю поїздкою до Європи цього тижня я запитав у Держдепу, чи країни Європи надали більше грошей (а) Росії чи (б) Україні між вторгненням у лютому 2022 року та поверненням президента Трампа до влади у січні 2025 року", - написав він.

Ландау зауважив, що був здивований, що відповідь була "Росія".

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"І дуже ймовірно! Я знав, що багато із цих країн пов'язали свої енергетичні статки з Росією, але я не мав уявлення про масштаби цього, або як (сукупно) це затьмарювало їхню допомогу Україні", - зазначив він.

Також він оприлюднив діаграму, на якій: гроші, надіслані до Росії, позначені синім кольором, а гроші, надіслані до України, позначені помаранчевим.

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