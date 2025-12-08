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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський вже прибув до Лондона

Візит Зеленського до Лондона

Сьогодні, 8 грудня 2025 року, президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Лондона.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

Також читайте: Зеленський полетить у Рим 9 грудня, - ЗМІ

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Також читайте: Є бачення США, України та РФ. Єдиної думки щодо Донбасу немає, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5993) Зеленський Володимир (28120)
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Топ коментарі
+9
їбанько на фото якому головне аби фото чи відосик був гарний ..зельона *******

можете банити як ви це регулярно робите .. дістало
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08.12.2025 13:47 Відповісти
+5
Янелох, когда Умеров вернётся домой? Его НАБУ ждёт вместе со скумбриёй по плёнкам Миндича.
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08.12.2025 13:49 Відповісти
+4
взагалі *****
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08.12.2025 13:44 Відповісти

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