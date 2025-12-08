Зеленський вже прибув до Лондона

Сьогодні, 8 грудня 2025 року, президент Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Лондона.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

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