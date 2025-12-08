Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте

Сьогодні у Лондоні Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Які ще зустрічі плануються?

Після цього, як зазначається, очікуються переговори Зеленського зі Стармером у форматі "віч-на-віч".

Також на сьогодні запланований спільний відеодзвінок Зеленського та Стармера з лідерами ЄС, європейських країн та держав-членів НАТО.

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переговори Зеленського та Рютте

Сьогодні ввечері глава Української держави планує провести зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Після цього очікуються переговори Зеленського та Рютте з президентами Європейської Ради та Єврокомісії Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.

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