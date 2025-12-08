Зеленський сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте
Сьогодні у Лондоні Володимир Зеленський зустрінеться з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Які ще зустрічі плануються?
Після цього, як зазначається, очікуються переговори Зеленського зі Стармером у форматі "віч-на-віч".
Також на сьогодні запланований спільний відеодзвінок Зеленського та Стармера з лідерами ЄС, європейських країн та держав-членів НАТО.
переговори Зеленського та Рютте
Сьогодні ввечері глава Української держави планує провести зустріч у Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Після цього очікуються переговори Зеленського та Рютте з президентами Європейської Ради та Єврокомісії Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський планує здійснити офіційний візит до Великої Британії.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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