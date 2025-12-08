Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Сегодня в Лондоне Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие еще встречи планируются?

После этого, как отмечается, ожидаются переговоры Зеленского со Стармером в формате "один на один".

Также на сегодня запланирован совместный видеозвонок Зеленского и Стармера с лидерами ЕС, европейских стран и государств-членов НАТО.

переговоры Зеленского и Рютте

Сегодня вечером глава украинского государства планирует провести встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После этого ожидаются переговоры Зеленского и Рютте с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Мирный план США