Зеленский сегодня проведет переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Запланирована встреча с Рютте.

Макрон, Мерц и Стармер ждут Зеленского

Сегодня в Лондоне Владимир Зеленский встретится с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какие еще встречи планируются?

После этого, как отмечается, ожидаются переговоры Зеленского со Стармером в формате "один на один".

Также на сегодня запланирован совместный видеозвонок Зеленского и Стармера с лидерами ЕС, европейских стран и государств-членов НАТО.

переговоры Зеленского и Рютте

Сегодня вечером глава украинского государства планирует провести встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

После этого ожидаются переговоры Зеленского и Рютте с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в Великобританию.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"что ни делает дурак, все он делает не так"...
показать весь комментарий
08.12.2025 12:35 Ответить
"плешивий" щодня, ракетами і шахедами вносить правки до договору, а "потужний"проводить черговий раунд у Лондоні, в пошуках миру....
показать весь комментарий
08.12.2025 12:41 Ответить
Таке враження, що "надпотужніший" просто боїться повернутись в Україну та почати приймати рішення. Бо "няньку" змусили виперти, а сам не в змозі. Бо не вміє.
показать весь комментарий
08.12.2025 12:46 Ответить
Коаліція охочих (поговорити) вся в зборі
показать весь комментарий
08.12.2025 13:01 Ответить
 
 