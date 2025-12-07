РУС
Новости Визит Зеленского в Италию
652 10

Зеленский полетит в Рим 9 декабря, - СМИ

Визит Зеленского в Рим 9 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим 9 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах итальянского издания IL Messagero после телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Италии Джорджией Мелони

Кроме визита в Рим, ожидается, что Зеленский завтра посетит Лондон, а затем – Брюссель.

Встречи для обсуждения мирного процесса

По информации СМИ, в Лондоне состоится встреча украинского главы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.

Цель встречи – обсуждение мирного процесса и координация дальнейших дипломатических шагов.

Споры о помощи Украине

Между тем издание Bloomberg пишет, что в итальянском правительстве возникли разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины в войне против России. 

Коалиционная партия "Лига" заявила, что замороженные в ЕС миллиарды российских активов должны быть возвращены РФ. Министр иностранных дел Антонио Таяни от партии "Вперед, Италия" резко отверг эту позицию, подчеркнув, что внешняя политика является сферой ответственности МИД и премьерки Джорджи Мелони.

Как отмечается, в центре спора - вопрос продолжения помощи Украине в 2026 году. Голосование в правительстве планировалось на прошлый четверг, но его перенесли. Мелони заверила, что указ о поддержке будет принят до конца года, объяснив задержку "логистикой".

  • Несмотря на официальные заявления о неизменности позиции Рима, внутренние дискуссии усиливаются на фоне выборов и сокращения финансирования. Антонио Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины в настоящее время выглядит "преждевременным".

