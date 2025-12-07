Зеленский полетит в Рим 9 декабря, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Рим 9 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах итальянского издания IL Messagero после телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Италии Джорджией Мелони
Кроме визита в Рим, ожидается, что Зеленский завтра посетит Лондон, а затем – Брюссель.
Встречи для обсуждения мирного процесса
По информации СМИ, в Лондоне состоится встреча украинского главы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером.
Цель встречи – обсуждение мирного процесса и координация дальнейших дипломатических шагов.
Споры о помощи Украине
Между тем издание Bloomberg пишет, что в итальянском правительстве возникли разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины в войне против России.
Коалиционная партия "Лига" заявила, что замороженные в ЕС миллиарды российских активов должны быть возвращены РФ. Министр иностранных дел Антонио Таяни от партии "Вперед, Италия" резко отверг эту позицию, подчеркнув, что внешняя политика является сферой ответственности МИД и премьерки Джорджи Мелони.
Как отмечается, в центре спора - вопрос продолжения помощи Украине в 2026 году. Голосование в правительстве планировалось на прошлый четверг, но его перенесли. Мелони заверила, что указ о поддержке будет принят до конца года, объяснив задержку "логистикой".
- Несмотря на официальные заявления о неизменности позиции Рима, внутренние дискуссии усиливаются на фоне выборов и сокращения финансирования. Антонио Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины в настоящее время выглядит "преждевременным".
Цікаво, воно розуміє скільки мільйонів людей його люто ненавидять?
Тревел-президент.
🤭😆😂
А толку з тих його польотів?
Карлсон млять😆