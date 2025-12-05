В правительстве Италии обострились споры о помощи Украине и российских активах, - Bloomberg
В итальянском правительстве возникли разногласия по поводу дальнейшей поддержки Украины в войне против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Коалиционная партия "Лига" в четверг заявила, что замороженные в ЕС миллиарды российских активов должны быть возвращены РФ. Министр иностранных дел Антонио Таяни от партии "Вперед, Италия" резко отверг эту позицию, подчеркнув, что внешняя политика является сферой ответственности МИД и премьерки Джорджи Мелони.
Как отмечается, в центре спора - вопрос продолжения помощи Украине в 2026 году. Голосование в правительстве планировалось на четверг, но его перенесли. Мелони заверила, что указ о поддержке будет принят до конца года, объяснив задержку "логистикой".
Несмотря на официальные заявления о неизменности позиции Рима, внутренние дискуссии усиливаются на фоне выборов и сокращения финансирования. На этой неделе Таяни заявил, что участие Италии в программе НАТО PURL по закупке американского оружия для Украины сейчас выглядит "преждевременным". В октябре же Рим декларировал готовность присоединиться к механизму.
Министр обороны Гвидо Крозетто пытался снизить градус напряжения, заявив, что "Лига" всегда поддерживала решения правительства по помощи Украине и, вероятно, поддержит и в этот раз.
Замороженные активы РФ
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear - именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".
