В уряді Італії загострилися суперечки щодо допомоги Україні та російських активів, - Bloomberg

В італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки України у війні проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Коаліційна партія "Ліга" у четвер заявила, що заморожені в ЄС мільярди російських активів мають бути повернуті РФ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" різко відкинув цю позицію, наголосивши, що зовнішня політика є сферою відповідальності МЗС та прем’єрки Джорджі Мелоні.

Як зазначається, у центрі суперечки - питання продовження допомоги Україні у 2026 році. Голосування в уряді планувалося на четвер, але його перенесли. Мелоні запевнила, що указ про підтримку буде ухвалено до кінця року, пояснивши затримку "логістикою".

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Попри офіційні заяви про незмінність позиції Рима, внутрішні дискусії посилюються на тлі виборів та скорочення фінансування. Цього тижня Таяні заявив, що участь Італії у програмі НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для України нині виглядає "передчасною". У жовтні ж Рим декларував готовність приєднатися до механізму.

Міністр оборони Гвідо Крозетто намагався знизити градус напруги, заявивши, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні та, ймовірно, підтримає й цього разу.

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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