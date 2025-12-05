В уряді Італії загострилися суперечки щодо допомоги Україні та російських активів, - Bloomberg
В італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки України у війні проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Коаліційна партія "Ліга" у четвер заявила, що заморожені в ЄС мільярди російських активів мають бути повернуті РФ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" різко відкинув цю позицію, наголосивши, що зовнішня політика є сферою відповідальності МЗС та прем’єрки Джорджі Мелоні.
Як зазначається, у центрі суперечки - питання продовження допомоги Україні у 2026 році. Голосування в уряді планувалося на четвер, але його перенесли. Мелоні запевнила, що указ про підтримку буде ухвалено до кінця року, пояснивши затримку "логістикою".
Попри офіційні заяви про незмінність позиції Рима, внутрішні дискусії посилюються на тлі виборів та скорочення фінансування. Цього тижня Таяні заявив, що участь Італії у програмі НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для України нині виглядає "передчасною". У жовтні ж Рим декларував готовність приєднатися до механізму.
Міністр оборони Гвідо Крозетто намагався знизити градус напруги, заявивши, що "Ліга" завжди підтримувала рішення уряду щодо допомоги Україні та, ймовірно, підтримає й цього разу.
Заморожені активи РФ
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.
За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.
Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🇪🇺 - порятунок Греції від дефолту (289 млрд. євро):
🇪🇺 - відновлення після Ковіду (800 млрд. євро)
🇪🇺 - на підтримку України у війні на знищення (177 млрд. євро).