Новости Поддержка Украины Италией
759 14

Зеленский провел разговор с Мелони: Италия предоставит Украине энергетическое оборудование

зеленский,мелони

В воскресенье, 7 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Италия предоставит Украине помощь для энергетики

"Говорил с председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - подчеркнул Зеленский.

Заявление правительства Италии

Правительство Италии также проинформировало об итогах разговора Мелони с Зеленским.

Отмечается, что во время разговора Мелони выразила солидарность Италии с Украиной на фоне последней серии неизбирательных российских ударов по украинским гражданским целям и сообщила, что для поддержки энергетической инфраструктуры и населения будет оказана экстренная помощь.

  • "Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Мелони также выразила поддержку текущему переговорному процессу и усилиям Соединенных Штатов по поиску пути, который может привести к справедливому и прочному миру.

Зеленский Владимир (22858) Италия (1725) энергетика (2882) Джорджа Мелони (159)
Топ комментарии
+3
Зеленскій потужно масштабував кластерну розмову.
07.12.2025 22:23 Ответить
+3
Хрипатий недоумок треба було вирішувати цю проблему ще три роки тому , захищати єнергетику, але ж ти жрало шашлики наряду з будангою яке захлинулось кави з Криму
07.12.2025 22:30 Ответить
+2
Багато разів пропонував:
- ніяких грошей до зеленої влади!
- всі гроши прямо людям!
07.12.2025 22:25 Ответить
А на війну значить не випросив нічого.
07.12.2025 22:19 Ответить
Вона сказала ж фіні та ля комедія
07.12.2025 22:24 Ответить
Уже із літака на Лондон телефонував через роумінг чи ще бонусні хвилини залишилися на мобілі?
07.12.2025 22:20 Ответить
Наш дуче тактульний!!!
07.12.2025 22:21 Ответить
Зеленскій потужно масштабував кластерну розмову.
07.12.2025 22:23 Ответить
Багато разів пропонував:
- ніяких грошей до зеленої влади!
- всі гроши прямо людям!
07.12.2025 22:25 Ответить
не послушні...
07.12.2025 22:30 Ответить
І спостерігачів пришліть.
07.12.2025 22:28 Ответить
Хрипатий недоумок треба було вирішувати цю проблему ще три роки тому , захищати єнергетику, але ж ти жрало шашлики наряду з будангою яке захлинулось кави з Криму
07.12.2025 22:30 Ответить
5 років тому - не обирати ж2ву...
07.12.2025 22:37 Ответить
зеленський 🤡 трохи понервував ,офшори в Італії підкорегував ...
07.12.2025 22:34 Ответить
Вор и мерщааец играет роль потужного ....
Сукин сын ....
07.12.2025 23:03 Ответить
Это он типа на рождественские каникулы в отпуск поехал?
07.12.2025 23:07 Ответить
" В любом калічєствє с любой старани" так корумпована zлодійська *******?
07.12.2025 23:25 Ответить
 
 