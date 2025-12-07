Зеленский провел разговор с Мелони: Италия предоставит Украине энергетическое оборудование

В воскресенье, 7 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Италия предоставит Украине помощь для энергетики

"Говорил с председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия", - рассказал Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.

"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - подчеркнул Зеленский.

Заявление правительства Италии

Правительство Италии также проинформировало об итогах разговора Мелони с Зеленским.

Отмечается, что во время разговора Мелони выразила солидарность Италии с Украиной на фоне последней серии неизбирательных российских ударов по украинским гражданским целям и сообщила, что для поддержки энергетической инфраструктуры и населения будет оказана экстренная помощь.

"Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в заявлении.

Мелони также выразила поддержку текущему переговорному процессу и усилиям Соединенных Штатов по поиску пути, который может привести к справедливому и прочному миру.

