Зеленский провел разговор с Мелони: Италия предоставит Украине энергетическое оборудование
В воскресенье, 7 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Италия предоставит Украине помощь для энергетики
"Говорил с председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия", - рассказал Зеленский.
Кроме этого, лидеры обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности.
"Еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны. Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", - подчеркнул Зеленский.
Заявление правительства Италии
Правительство Италии также проинформировало об итогах разговора Мелони с Зеленским.
Отмечается, что во время разговора Мелони выразила солидарность Италии с Украиной на фоне последней серии неизбирательных российских ударов по украинским гражданским целям и сообщила, что для поддержки энергетической инфраструктуры и населения будет оказана экстренная помощь.
- "Генераторы, поставленные итальянскими компаниями, будут отправлены в Украину в ближайшие недели", - говорится в заявлении.
Мелони также выразила поддержку текущему переговорному процессу и усилиям Соединенных Штатов по поиску пути, который может привести к справедливому и прочному миру.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ніяких грошей до зеленої влади!
- всі гроши прямо людям!
Сукин сын ....