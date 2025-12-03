Италия до конца года примет декрет о предоставлении военной помощи Украине на 2026 год, - Мелони

Правительство Италии намерено до конца текущего года принять декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мелони заверила, что Италия продолжит оказывать Украине помощь для защиты от российской агрессии.

Правительство примет соответствующий декрет

"Возможность отправки помощи Украине заканчивается 31 декабря. Декрет (о военной помощи. - Ред.) до конца года будет принят в любом случае, потому что он необходим. Это не означает, что мы работаем против мира. Это означает, что пока продолжается война, мы будем помогать Украине защищаться от агрессора", - заявила глава правительства Италии.

Читайте также: Таяни считает "преждевременным" участие Италии в программе закупки американского оружия для Украины

Стремление к справедливому и прочному миру

Кроме этого, Мелони добавила, что "мы с самого начала понимали, что решение российско-украинской войны будет нелегким".

"Есть желание со стороны Украины, Европы и США, но не со стороны России. Это не означает, что мы не должны продолжать работать и стремиться к справедливому, устойчивому и прочному миру", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.

Читайте также: Италия может отложить декрет о военной помощи Украине, - СМИ