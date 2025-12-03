РУС
Италия до конца года примет декрет о предоставлении военной помощи Украине на 2026 год, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Правительство Италии намерено до конца текущего года принять декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство ANSA, информирует Цензор.НЕТ.

Мелони заверила, что Италия продолжит оказывать Украине помощь для защиты от российской агрессии.

Правительство примет соответствующий декрет

"Возможность отправки помощи Украине заканчивается 31 декабря. Декрет (о военной помощи. - Ред.) до конца года будет принят в любом случае, потому что он необходим. Это не означает, что мы работаем против мира. Это означает, что пока продолжается война, мы будем помогать Украине защищаться от агрессора", - заявила глава правительства Италии.

Стремление к справедливому и прочному миру 

Кроме этого, Мелони добавила, что "мы с самого начала понимали, что решение российско-украинской войны будет нелегким". 

"Есть желание со стороны Украины, Европы и США, но не со стороны России. Это не означает, что мы не должны продолжать работать и стремиться к справедливому, устойчивому и прочному миру", - подчеркнула она.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.

