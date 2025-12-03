Італія до кінця року ухвалить декрет про надання військової допомоги Україні на 2026 рік, - Мелоні
Уряд Італії має намір до кінця нинішнього року ухвалити декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.
Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, передає агентство ANSA, інформує Цензор.НЕТ.
Мелоні запевнила, що Італія продовжить надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії.
Уряд ухвалить відповідний декрет
"Можливість надсилання допомоги Україні закінчується 31 грудня. Декрет (про військову допомогу, - ред.) до кінця року буде ухвалений у будь-якому разі, тому що він необхідний. Це не означає, що ми працюємо проти миру. Це означає, що доки триває війна, ми будемо допомагати Україні захищатися від агресора", - заявила глава уряду Італії.
Прагнення до справедливого та тривалого миру
Крім цього, Мелоні додала, що "ми з самого початку розуміли, що вирішення російсько-української війни буде нелегким".
"Є бажання з української, європейської та американської сторін, але не з російської. Це не означає, що ми не повинні продовжувати працювати та прагнути справедливого, сталого та тривалого миру", - наголосила вона.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.
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