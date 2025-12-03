Італія до кінця року ухвалить декрет про надання військової допомоги Україні на 2026 рік, - Мелоні

Уряд Італії має намір до кінця нинішнього року ухвалити декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.

Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, передає агентство ANSA, інформує Цензор.НЕТ.

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Мелоні запевнила, що Італія продовжить надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії.

Уряд ухвалить відповідний декрет

"Можливість надсилання допомоги Україні закінчується 31 грудня. Декрет (про військову допомогу, - ред.) до кінця року буде ухвалений у будь-якому разі, тому що він необхідний. Це не означає, що ми працюємо проти миру. Це означає, що доки триває війна, ми будемо допомагати Україні захищатися від агресора", - заявила глава уряду Італії.

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Прагнення до справедливого та тривалого миру

Крім цього, Мелоні додала, що "ми з самого початку розуміли, що вирішення російсько-української війни буде нелегким".

"Є бажання з української, європейської та американської сторін, але не з російської. Це не означає, що ми не повинні продовжувати працювати та прагнути справедливого, сталого та тривалого миру", - наголосила вона.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.

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