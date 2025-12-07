Зеленський провів розмову з Мелоні: Італія надасть Україні енергетичне обладнання

У неділю, 7 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Італія надасть Україні допомогу для енергетики

"Говорив із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні, дуже предметно, дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія", - розповів Зеленський.

Крім цього, лідери обговорили результати спілкування з американською стороною й наявні перспективи та складнощі.

"Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала", - наголосив Зеленський.

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Заява уряду Італії

Уряд Італії також поінформував про підсумки розмови Мелоні із Зеленським.

Зазначається, що під час розмови Мелоні висловила солідарність Італії з Україною на фоні останньої серії невибіркових російських ударів по українських цивільних цілях та повідомила, що для підтримки енергетичної інфраструктури та населення буде надана екстрена допомога.

"Генератори, поставлені італійськими компаніями, будуть відправлені в Україну найближчими тижнями",- йдеться у заяві.

Мелоні також висловила підтримку поточного переговорного процесу та зусиллям Сполучених Штатів щодо пошуку шляху, який може привести до справедливого і тривалого миру.

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