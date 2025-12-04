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Новини Підтримка України Італією
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Італія допомагатиме Україні, доки не настане мир, - глава МЗС Таяні

Таяні про підтримку України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна продовжуватиме допомагати Україні, доки не настане мир.

Про це повідомляє The Epoch Times, передає Цензор.НЕТ.

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"Італія продовжуватиме допомагати Україні, доки не настане мир, але сподівається, що вже якнайшвидше більше не буде потреби надсилати зброю Києву", — сказав він.

Також Таяні зазначив, що вчора він повторив свої слова державному секретарю США Марко Рубіо, наголосивши на підтримці Італією зусиль США щодо досягнення припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таяні вважає "передчасною" участь Італії в програмі закупівлі американської зброї для України

"Переговори тривають. Ми працюємо над тим, щоб припинити жахливий період, який спричинив сотні тисяч смертей. Італія робить усе можливе для підтримки мирних зусиль, але доки не настане мир, ми продовжуватимемо допомагати Україні", - додав міністр, маючи на увазі запуск дванадцятого пакета допомоги для України.

За слова Таяні, російський диктатор Володимир Путін має довести свою готовність до припинення війни "не словами, а діями, оскільки тільки вони мають значення".

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.
  • пізніше стало відомл, що уряд Італії має намір до кінця нинішнього року ухвалити декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.

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Італія (1692) підтримка (815) Таяні Антоніо (89)
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Головне щоб не заснули помогателі поки будуть допомагати. Вже відклали закони про допомогу Україні в Італії, вже розслабили булки.
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04.12.2025 18:31 Відповісти
Чим? Дипломатією як пообіцяв їх міністр?
Так в нас є стефанішина, умеров і сибіга. Яких нам ще не вистачає дипломатів?
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04.12.2025 18:35 Відповісти
дипломатический буллщит. Вчера уже были новости что у них самих большие проблемы с деньгами внутри страны и Украина одна из первых пошла под нож в плане оптимизации бюджета, плюс оппозиция очень настроена против Украины после миндич гейта, что явно не добавляет баллов в поддержку Украины
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04.12.2025 18:38 Відповісти
так Італія ж з PURL сдриснула, шо би не заважати доніку укладати с кацапами угоду, чи брешуть люде?
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04.12.2025 18:44 Відповісти
Так Италия ещё в PURL не вступала. Страна не богатая. Больше покричать. Если бы Мелани Трампу не симпатизировала её (Италию) никуда бы и не звали. А так везде присутствует, но больше для массовки
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04.12.2025 19:23 Відповісти
Не богатая?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
Входит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейский союз и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 еврозоны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВП (номинал) • Итого (2024) 2,376 трлнhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-IMFWEO.IT-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долл. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 8-й)
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05.12.2025 00:47 Відповісти
Цього вже мало просто допомагати.
Треба прикластися,щоби витягти країну з війни,закласти основи миру,надати реальні гарантії безпеки надалі, надати реальну допомогу у відбудові.
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04.12.2025 18:47 Відповісти
Господину Таяни пора бы перечитать собственную историю Италии времён Муссолини. Наверняка, его бабушки- дедушки могли бы что-то рассказать. Все диктаторы одинаковы! История забыта?
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04.12.2025 20:37 Відповісти
 
 