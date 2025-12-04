Італія допомагатиме Україні, доки не настане мир, - глава МЗС Таяні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна продовжуватиме допомагати Україні, доки не настане мир.
Про це повідомляє The Epoch Times, передає Цензор.НЕТ.
"Італія продовжуватиме допомагати Україні, доки не настане мир, але сподівається, що вже якнайшвидше більше не буде потреби надсилати зброю Києву", — сказав він.
Також Таяні зазначив, що вчора він повторив свої слова державному секретарю США Марко Рубіо, наголосивши на підтримці Італією зусиль США щодо досягнення припинення вогню.
"Переговори тривають. Ми працюємо над тим, щоб припинити жахливий період, який спричинив сотні тисяч смертей. Італія робить усе можливе для підтримки мирних зусиль, але доки не настане мир, ми продовжуватимемо допомагати Україні", - додав міністр, маючи на увазі запуск дванадцятого пакета допомоги для України.
За слова Таяні, російський диктатор Володимир Путін має довести свою готовність до припинення війни "не словами, а діями, оскільки тільки вони мають значення".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що уряд Італії може перенести ухвалення декрету, що дозволив би продовжити постачання військової техніки Україні у 2026 році.
- пізніше стало відомл, що уряд Італії має намір до кінця нинішнього року ухвалити декрет, який регулює надання військової допомоги Україні на 2026 рік.
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Так в нас є стефанішина, умеров і сибіга. Яких нам ще не вистачає дипломатів?
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Входит в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейский союз и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 еврозоны.
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Треба прикластися,щоби витягти країну з війни,закласти основи миру,надати реальні гарантії безпеки надалі, надати реальну допомогу у відбудові.