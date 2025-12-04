РУС
Новости Поддержка Украины Италией
337 6

Италия будет помогать Украине, пока не наступит мир, - глава МИД Таяни

Тайани о поддержке Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир.

Об этом сообщает The Epoch Times, передает Цензор.НЕТ.

"Италия будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир, но надеется, что уже как можно скорее больше не будет необходимости посылать оружие Киеву", — сказал он.

Также Таяни отметил, что вчера он повторил свои слова государственному секретарю США Марко Рубио, подчеркнув поддержку Италией усилий США по достижению прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таяни считает "преждевременным" участие Италии в программе закупки американского оружия для Украины

"Переговоры продолжаются. Мы работаем над тем, чтобы прекратить ужасный период, который привел к сотням тысяч смертей. Италия делает все возможное для поддержки мирных усилий, но пока не наступит мир, мы будем продолжать помогать Украине", — добавил министр, имея в виду запуск двенадцатого пакета помощи для Украины.

По словам Таяни, российский диктатор Владимир Путин должен доказать свою готовность к прекращению войны "не словами, а действиями, поскольку только они имеют значение".

Читайте: Глава Минобороны Италии Крозетто не видит готовности РФ к мирным переговорам

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.
  • Позже стало известно, что правительство Италии намерено до конца нынешнего года принять декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.

Автор: 

Италия (1723) поддержка (749) Таяни Антонио (76)
Головне щоб не заснули помогателі поки будуть допомагати. Вже відклали закони про допомогу Україні в Італії, вже розслабили булки.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:31 Ответить
Чим? Дипломатією як пообіцяв їх міністр?
Так в нас є стефанішина, умеров і сибіга. Яких нам ще не вистачає дипломатів?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:35 Ответить
дипломатический буллщит. Вчера уже были новости что у них самих большие проблемы с деньгами внутри страны и Украина одна из первых пошла под нож в плане оптимизации бюджета, плюс оппозиция очень настроена против Украины после миндич гейта, что явно не добавляет баллов в поддержку Украины
показать весь комментарий
04.12.2025 18:38 Ответить
так Італія ж з PURL сдриснула, шо би не заважати доніку укладати с кацапами угоду, чи брешуть люде?
показать весь комментарий
04.12.2025 18:44 Ответить
Так Италия ещё в PURL не вступала. Страна не богатая. Больше покричать. Если бы Мелани Трампу не симпатизировала её (Италию) никуда бы и не звали. А так везде присутствует, но больше для массовки
показать весь комментарий
04.12.2025 19:23 Ответить
Цього вже мало просто допомагати.
Треба прикластися,щоби витягти країну з війни,закласти основи миру,надати реальні гарантії безпеки надалі, надати реальну допомогу у відбудові.
показать весь комментарий
04.12.2025 18:47 Ответить
 
 