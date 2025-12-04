Италия будет помогать Украине, пока не наступит мир, - глава МИД Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир.
Об этом сообщает The Epoch Times, передает Цензор.НЕТ.
"Италия будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир, но надеется, что уже как можно скорее больше не будет необходимости посылать оружие Киеву", — сказал он.
Также Таяни отметил, что вчера он повторил свои слова государственному секретарю США Марко Рубио, подчеркнув поддержку Италией усилий США по достижению прекращения огня.
"Переговоры продолжаются. Мы работаем над тем, чтобы прекратить ужасный период, который привел к сотням тысяч смертей. Италия делает все возможное для поддержки мирных усилий, но пока не наступит мир, мы будем продолжать помогать Украине", — добавил министр, имея в виду запуск двенадцатого пакета помощи для Украины.
По словам Таяни, российский диктатор Владимир Путин должен доказать свою готовность к прекращению войны "не словами, а действиями, поскольку только они имеют значение".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.
- Позже стало известно, что правительство Италии намерено до конца нынешнего года принять декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.
Так в нас є стефанішина, умеров і сибіга. Яких нам ще не вистачає дипломатів?
Треба прикластися,щоби витягти країну з війни,закласти основи миру,надати реальні гарантії безпеки надалі, надати реальну допомогу у відбудові.