Италия будет помогать Украине, пока не наступит мир, - глава МИД Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир.

"Италия будет продолжать помогать Украине, пока не наступит мир, но надеется, что уже как можно скорее больше не будет необходимости посылать оружие Киеву", — сказал он.

Также Таяни отметил, что вчера он повторил свои слова государственному секретарю США Марко Рубио, подчеркнув поддержку Италией усилий США по достижению прекращения огня.

"Переговоры продолжаются. Мы работаем над тем, чтобы прекратить ужасный период, который привел к сотням тысяч смертей. Италия делает все возможное для поддержки мирных усилий, но пока не наступит мир, мы будем продолжать помогать Украине", — добавил министр, имея в виду запуск двенадцатого пакета помощи для Украины.

По словам Таяни, российский диктатор Владимир Путин должен доказать свою готовность к прекращению войны "не словами, а действиями, поскольку только они имеют значение".

Что предшествовало?