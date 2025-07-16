Українські банки уклали рекордну кількість угод під час конференції у Римі і залучили 1,5 мільярда євро, – НБУ

Під час міжнародної конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі українські банки уклали рекордну кількість угод із міжнародними партнерами на загальну суму майже 1,5 млрд євро.

Підписані домовленості передбачають кредитування малого і середнього бізнесу, розвиток муніципалітетів, фінансування проєктів енергоефективності та соціальних ініціатив, повідомляє пресслужба Національного банку (НБУ).

Нацбанк також оприлюднив перелік основних угод:

"Приватбанк" – гарантія ЄБРР на 185 млн євро дозволить надати до 600 млн євро нових кредитів бізнесу;

"Укргазбанк" – аналогічна гарантія на 89,2 млн євро (до 300 млн євро позик) та три нові угоди з ЄІБ на загальну суму 151,25 млн євро для підтримки МСП, муніципалітетів і "зелених" інвестицій;

"Укрексімбанк" – лист про наміри щодо угоди з ЄІБ на 100 млн євро для підтримки інвестиційної активності МСП;

"Ощадбанк" – фінансування в розмірі 50 млн євро від ЄІБ для муніципалітетів та грантова програма "Create" на 1 млн євро для підтримки жінок-підприємиць;

"Креді Агріколь Україна" – угода з IFC на 100 млн євро для розширення кредитування у виробництві, агросекторі, енергетиці та логістиці;

"Банк Львів" – кредитна угода з ЄІБ на 60 млн євро та листи про наміри з BIO Invest і CEB;

"Кредобанк" і Piraeus Bank – лист про наміри щодо гарантій ЄІБ на 30 млн євро для портфеля нових кредитів МСП;

Фонд розвитку підприємництва – грант від KfW на 40,5 млн євро для підтримки бізнесу в деокупованих регіонах.

"Відповідні угоди розширюють спроможність українських банків підтримувати економіку через програми пільгового фінансування бізнесу та місцевих громад", – зауважил у Нацбанку.

Очікується, що реалізація цих проєктів розпочнеться в другій половині 2025 року у партнерстві з міжнародними фінансовими установами.

Читайте також: "Укрнафта" отримає ще 160 мільйонів євро від ЄБРР на будівництво газової генерації

Раніше зазначалось, що під час Конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі було укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більше 13 мільярдів євро.