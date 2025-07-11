"Укрнафта" отримає ще 160 мільйонів євро від ЄБРР на будівництво газової генерації

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив новий кредит "Укрнафті" на 160 млн євро на закупівлю та встановлення розподіленої газової генерації загальною потужністю 250 МВт.

Відповідну угоду ЄБРР та "Укрнафта" підписали на Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі, повідомляється у пресрелізі банку.

Кредит буде сформовано за рахунок грантів у розмірі 121 мільйона євро від зовнішніх донорів, крім того шведський Swedfund надасть грант на технічну допомогу у реалізації програми у розмірі 1 мільйона євро.

У ЄБРР нагадали, що у грудні минулого року банк вже надав "Укрнафті" 80 мільйонів євро на постачання та встановлення близько 100 МВт потужності розподіленої електроенергії.

У ЄБРР зауважили, що газова генерація дозволить збільшити виробництво електроенергії у короткостроковій перспективі, а на пізнішому етапі це саме обладнання може бути використане для підтримки плану України щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії в її енергетичному балансі, дозволяючи балансувати енергосистему.

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Як повідомлялося, "Укрнафта" наступного року планує реалізувати шість проєктів газопоршневих та газотурбінних установок на 420 МВт систему і планує побудувати систему CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power, тобто виробництво електроенергії, тепла та холоду з одного джерела, – ред.) на 250 МВт.