ЄБРР виділить двом держбанкам нові гарантії: це дозволить видати бізнесу кредити на 900 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть українським державним "Приватбанку" та "Укргазбанку" нефондовані кредитні лінії із загальним обсягом гарантій на 274 млн євро.

Це дозволить українським банкам видати до 900 млн євро нових кредитів для підтримки бізнесу, енергетичних проєктів і домогосподарств в умовах воєнного стану, повідомляється у пресрелізі на сайті ЄБРР.

"Ми пишаємося тим, що гарантії ЄБРР розблокують кредитування на таких рекордних рівнях, що дозволить "Приватбанку" та "Укргазбанку" надавати вкрай необхідне фінансування українським компаніям та домогосподарствам", – прокоментував керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

Зокрема, "Приватбанк" отримає від ЄБРР гарантію на 185 млн євро, що забезпечить можливість залучення до 600 млн євро нового фінансування – наразі це найбільший механізм розподілу портфельних ризиків в Україні, зазначають у ЄБРР.

Основну частина цих ресурсів на суму 415 млн євро спрямують на підтримку мікро- малих і середніх підприємств (ММСП) у межах програми "Гарантії стійкості та забезпечення засобів до існування" (RLG).

Ще 95 млн євро кредитів нададуть у межах Механізму підтримки енергетичної безпеки (ESSF) для посилення енергетичної стійкості, також 90 млн євро – у межах лінії "EU4Business-ЄБРР", яка підтримує довгострокову модернізацію ММСП відповідно до стандартів ЄС.

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Своєю чергою "Укргазбанк" отримає гарантію на 89,2 млн євро, що дозволить забезпечити нове кредитування на суму до 300 млн євро.

Із них 160 млн євро спрямують на кредити через Фонд енергоефективності для реалізації проєктів у сфері генерації, зберігання та ефективного використання енергії як для бізнесу, так і для муніципалітетів, держпідприємств, домогосподарств та ОСББ.

Ще 80 млн євро підуть на фінансування обігового капіталу та інвестицій для приватного сектору в межах RLG, а решта 60 млн – на модернізацію ММСП за стандартами ЄС у межах програми "EU4Business-ЄБРР".

Крім того, обидва банки забезпечать доступ до грантової підтримки для домогосподарств та ОСББ: до 10% вартості інвестицій у межах ESSF покриватиметься за рахунок Спеціального фонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації (CRSF), що фінансується США та Нідерландами. Зокрема, "Приватбанк" надасть своїм клієнтам до 1,5 млн євро грантів, а "Укргазбанк" – до 1,6 млн євро.

Окремо, у межах кредитної лінії "EU4Business-ЄБРР", ММСП зможуть отримати компенсацію від 10% до 30% інвестиційних витрат за рахунок CRSF. Зокрема, "Приватбанк" надасть до 9 млн євро такої грантової підтримки, "Укргазбанк" – до 6 млн євро.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" отримає через ЄБРР грантову допомогу на загальну суму 54 млн євро.

Зокрема, із цієї суми 41 млн євро спрямують на розвиток та забезпечення генерації, 10 млн євро – на проєкти безбар'єрності на вокзалах, а 3 млн євро – на підтримку ветеранів-залізничників.