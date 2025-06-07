ЄБРР попередив про припинення фінансування "Укренерго" через зміни до статуту від Галущенка. ДОКУМЕНТ

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надіслав уряду України листа з попередженням про припинення кредитних програм для НЕК "Укренерго" через неузгоджені зміни до статуту компанії, внесені за ініціативою міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це народний депутат Максим Хлапук ("Голос") повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію листа.

У своєму листі на адресу Мінфіну ЄБРР наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики, вказує депутат.

"Така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втраті доступу до подальшого фінансування від ЄБРР в розмірі 141 млн євро (77 млн євро невибраного залишку кредиту та 64 млн євро очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі 533 млн євро", – зауважив Хлапук.

Він додав, що під загрозою також опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій, під яку енергетична компанія планувала залучити $430 млнна міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

"Така операція з управління боргом мала б завершитись вже на початку липня, але її успіх безпосередньо залежить від підтримки міжнародних фінансових інституцій. І, за моєю інформацією, DFC наразі призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією "зелених" облігацій", – повідомив депутат.

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Раніше Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко напередодні визнав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії.

Джерела ICIS зауважили, що статути операторів систем передачі як незалежних компаній були попередньо узгоджені з міжнародними донорами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також з "Енергетичним співтовариством".

В ICIS зазначають, що всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко зазначають, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення кредиторів.

Через внесення змін до статуту наглядова рада НЕК "Укренерго" відмовилася розглядати питання призначення нового голови правління, якого мали затвердити 4 червня.

Відомо, що до фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.