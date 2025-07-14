Понад 200 угод на 13 мільярдів євро: Шмигаль підсумував результати Конференції у Римі

Під час Конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більше 13 мільярдів євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

За його словами, зокрема Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро, кошти якого спрямують для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

Крім того, серед найвагоміших угод:

5 млрд євро протягом 10 років Україна отримає від Швейцарії для відновлення в різних секторах економіки;

2,3 млрд євро Україна отримає в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility на відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримку бізнесу;

близько $2,3 млрд Україна отримає у вигляді позики від Великої Британії для зміцнення української ППО.

Крім того, укладені угоди про нове фінансування зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Банком розвитку Ради Європи, Норвегією та Японією.

Читайте також: ЄІБ виділив Україні 600 мільйонів євро на відновлення енергетики, підтримку бізнесу і ремонти доріг

Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України тривала 10-11 липня в Римі. Це вже четвертий міжнародний захід на підтримку відбудови нашої країни від наслідків повномасштабної російської агресії. Попередні конференції відбулися в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024).