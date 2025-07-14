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Новини Відновлення України
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Понад 200 угод на 13 мільярдів євро: Шмигаль підсумував результати Конференції у Римі

Шмигаль розповів про результати Конференції у Римі

Під час Конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму більше 13 мільярдів євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

За його словами, зокрема Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро, кошти якого спрямують для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

Крім того, серед найвагоміших угод:

  • 5 млрд євро протягом 10 років Україна отримає від Швейцарії для відновлення в різних секторах економіки;
  • 2,3 млрд євро Україна отримає в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility на відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримку бізнесу;
  • близько $2,3 млрд Україна отримає у вигляді позики від Великої Британії для зміцнення української ППО.

Крім того, укладені угоди про нове фінансування зі Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Банком розвитку Ради Європи, Норвегією та Японією.

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Як повідомлялося, Конференція з питань відновлення України тривала 10-11 липня в Римі. Це вже четвертий міжнародний захід на підтримку відбудови нашої країни від наслідків повномасштабної російської агресії. Попередні конференції відбулися в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024).

Автор: 

Шмигаль Денис (1543) відновлення (385)


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До 100500 угод додалось ще 200,а толку 0.
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14.07.2025 13:54 Відповісти
****...до сліз.....прям як Остап Бендер про нью Васюки розказує!!!
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14.07.2025 14:04 Відповісти
Взагалі не зрозуміло навіщо потрібні отакі конференції. Жоден інвестор не прийде сюди доти доки існує загроза продовження війни. Гроші потрібно витрачати на зброю для поразки ********** і повної деокупації України, а далі відшкодовувати збитки за рахунок репарацій. А так "обіцянка-цяцянка - дурному забава"...
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14.07.2025 14:07 Відповісти
Оце ЗЕскоти підлатаються на бруківкі
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14.07.2025 14:09 Відповісти

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