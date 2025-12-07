Зеленський полетить у Рим 9 грудня, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський відвідає Рим 9 грудня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах італійського видання IL Messagero після телефонної розмови Зеленського з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні
Крім візиту до Риму, очікується, що Зеленський завтра відвідає Лондон, а згодом – Брюссель.
Зустрічі для обговорення мирного процесу
За інформацією ЗМІ, у Лондоні відбудеться зустріч українського глави з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, лідером Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером.
Мета зустрічі – обговорення мирного процесу та координація подальших дипломатичних кроків.
Суперечки стосовно допомоги Україні
Тим часом видання Bloomberg пише, що в італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Українис у війні проти Росії.
Коаліційна партія "Ліга" заявила, що заморожені в ЄС мільярди російських активів мають бути повернуті РФ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" різко відкинув цю позицію, наголосивши, що зовнішня політика є сферою відповідальності МЗС та прем’єрки Джорджі Мелоні.
Як зазначається, у центрі суперечки - питання продовження допомоги Україні у 2026 році. Голосування в уряді планувалося на минулий четвер, але його перенесли. Мелоні запевнила, що указ про підтримку буде ухвалено до кінця року, пояснивши затримку "логістикою".
- Попри офіційні заяви про незмінність позиції Рима, внутрішні дискусії посилюються на тлі виборів та скорочення фінансування. Антоніо Таяні заявив, що участь Італії у програмі НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для України нині виглядає "передчасною".
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