Зеленський полетить у Рим 9 грудня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Рим 9 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах італійського видання IL Messagero після телефонної розмови Зеленського з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні

Крім візиту до Риму, очікується, що Зеленський завтра відвідає Лондон, а згодом – Брюссель.

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Зустрічі для обговорення мирного процесу

За інформацією ЗМІ, у Лондоні відбудеться зустріч українського глави з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, лідером Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером.

Мета зустрічі – обговорення мирного процесу та координація подальших дипломатичних кроків.

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Суперечки стосовно допомоги Україні

Тим часом видання Bloomberg пише, що в італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Українис у війні проти Росії.

Коаліційна партія "Ліга" заявила, що заморожені в ЄС мільярди російських активів мають бути повернуті РФ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" різко відкинув цю позицію, наголосивши, що зовнішня політика є сферою відповідальності МЗС та прем’єрки Джорджі Мелоні.

Як зазначається, у центрі суперечки - питання продовження допомоги Україні у 2026 році. Голосування в уряді планувалося на минулий четвер, але його перенесли. Мелоні запевнила, що указ про підтримку буде ухвалено до кінця року, пояснивши затримку "логістикою".

Попри офіційні заяви про незмінність позиції Рима, внутрішні дискусії посилюються на тлі виборів та скорочення фінансування. Антоніо Таяні заявив, що участь Італії у програмі НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для України нині виглядає "передчасною".

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