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Новини Візит Зеленського до Італії
2 021 19

Зеленський полетить у Рим 9 грудня, - ЗМІ

Візит Зеленського у Рим 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський відвідає Рим 9 грудня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах італійського видання IL Messagero після телефонної розмови Зеленського з премʼєр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні

Крім візиту до Риму, очікується, що Зеленський завтра відвідає Лондон, а згодом – Брюссель.

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Зустрічі для обговорення мирного процесу

За інформацією ЗМІ, у Лондоні відбудеться зустріч українського глави з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, лідером Лейбористської партії Великої Британії Кіром Стармером.

Мета зустрічі – обговорення мирного процесу та координація подальших дипломатичних кроків.

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Суперечки стосовно допомоги Україні

Тим часом видання Bloomberg пише, що в італійському уряді виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Українис у війні проти Росії. 

Коаліційна партія "Ліга" заявила, що заморожені в ЄС мільярди російських активів мають бути повернуті РФ. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні від партії "Вперед, Італіє" різко відкинув цю позицію, наголосивши, що зовнішня політика є сферою відповідальності МЗС та прем’єрки Джорджі Мелоні.

Як зазначається, у центрі суперечки - питання продовження допомоги Україні у 2026 році. Голосування в уряді планувалося на минулий четвер, але його перенесли. Мелоні запевнила, що указ про підтримку буде ухвалено до кінця року, пояснивши затримку "логістикою".

  • Попри офіційні заяви про незмінність позиції Рима, внутрішні дискусії посилюються на тлі виборів та скорочення фінансування. Антоніо Таяні заявив, що участь Італії у програмі НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї для України нині виглядає "передчасною".

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Автор: 

візит (1773) Зеленський Володимир (28120) Італія (1694) Рим (45)
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Топ коментарі
+21
Скільки ж дронів можна придбати за ці покатушкі((
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07.12.2025 23:49 Відповісти
+17
Жабеня-мандрівник..

Цікаво, воно розуміє скільки мільйонів людей його люто ненавидять?
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07.12.2025 23:55 Відповісти
+15
чергове турне - без дЄрмака скучно в бункері...
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07.12.2025 23:40 Відповісти

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