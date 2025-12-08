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Новини Візит Зеленського до Британії Гарантії безпеки для України
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Зеленський про зустріч з лідерами ЄС у Лондоні: Узгодили спільну позицію щодо гарантій безпеки

Зустріч Зеленського з лідерами ЄС у Лондоні: що обговорили

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні 8 грудня.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, лідеру Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру.

"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну: "Наша підтримка не похитнеться"

Що передувало?

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Автор: 

Велика Британія (5993) Зеленський Володимир (28128) Макрон Емманюель (1789) Стармер Кір (382) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+10
Це вже по якому колу вони її узгодили?
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08.12.2025 19:24 Відповісти
+5
Гарантій безпеки кому?Якщо українцям то якого......це таємниця від українців?
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08.12.2025 19:30 Відповісти
+4
Ми зрозуміли Володя!
Чергове потужне нікуя!
Мінус 💰 витрачені на твій туризм і шопінг.
Тепер запиши "вечірню казочку" для 🐏🐑 і спати.
Ще стільки країн потрібно відвідати, поки є можливість літати надурняка...
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08.12.2025 19:31 Відповісти

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