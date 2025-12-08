Зеленський про зустріч з лідерами ЄС у Лондоні: Узгодили спільну позицію щодо гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні 8 грудня.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що обговорювали

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії Кіру Стармеру, лідеру Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за організацію зустрічі та особистий внесок кожного на шляху до встановлення миру.

"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки. Окремо поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України", - додав президент.

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Що передувало?

Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.

Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

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