Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну: "Наша підтримка не похитнеться"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив після завершення перемовин лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні.

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Підтримка України залишається пріоритетом для європейських лідерів

У своєму дописі в соцмережі "X" Мерц наголосив, що майбутнє України є невіддільним від майбутнього Європи.

За його словами, учасники зустрічі обговорили кроки, спрямовані на посилення спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки української оборони. Канцлер підкреслив, що жодних сумнівів у сталій допомозі Україні не повинно виникати ні в партнерів, ні у противників.

"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – заявив Мерц.

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Раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася.

Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.

Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт.

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Що передувало?

Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.

Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

Відомо що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармером.

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