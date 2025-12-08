Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну: "Наша підтримка не похитнеться"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив після завершення перемовин лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні.
Підтримка України залишається пріоритетом для європейських лідерів
У своєму дописі в соцмережі "X" Мерц наголосив, що майбутнє України є невіддільним від майбутнього Європи.
За його словами, учасники зустрічі обговорили кроки, спрямовані на посилення спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки української оборони. Канцлер підкреслив, що жодних сумнівів у сталій допомозі Україні не повинно виникати ні в партнерів, ні у противників.
"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – заявив Мерц.
Без коментарів для ЗМІ
Раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася.
Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.
Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт.
Що передувало?
- Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.
- Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.
- Відомо що Зеленський провів зустріч із Мерцом, Макроном та Стармером.
Будь ласка, зачекайте...
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Треба підсилювати, а не залишати на тому ж рівні.
Бо "трамп" фактично працює на кацапню.