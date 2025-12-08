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Новини Візит Зеленського до Британії
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Після переговорів у Лондоні Мерц зробив заяву про Україну: "Наша підтримка не похитнеться"

Фрідріх Мерц прокоментував зустріч з Зеленським, Стармером і Макроном у Британії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну заяву він оприлюднив після завершення перемовин лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні.

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Підтримка України залишається пріоритетом для європейських лідерів

У своєму дописі в соцмережі "X" Мерц наголосив, що майбутнє України є невіддільним від майбутнього Європи.

За його словами, учасники зустрічі обговорили кроки, спрямовані на посилення спільних зусиль у сфері безпеки та підтримки української оборони. Канцлер підкреслив, що жодних сумнівів у сталій допомозі Україні не повинно виникати ні в партнерів, ні у противників.

"Доля України – це доля Європи. Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – заявив Мерц.

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Без коментарів для ЗМІ

Раніше ми повідомляли, що зустріч Володимира Зеленського із Макроном, Мерцом та Стармером завершилася. 

Четверо лідерів відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.

Потім Стармер і Зеленський повернулися до резиденції прем'єр-міністра Великої Британії для подальших переговорів віч-на-віч, тоді як Макрон і Мерц пішки пішли з Даунінг-стріт.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Макрон Емманюель (1789) Стармер Кір (382) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+7
Давай тауруси кошмарити москву! 🚀🚀🚀
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08.12.2025 18:39 Відповісти
+7
"...підтримка України з боку ключових європейських партнерів залишається незмінною..."
=========================

Треба підсилювати, а не залишати на тому ж рівні.

Бо "трамп" фактично працює на кацапню.
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08.12.2025 18:39 Відповісти
+7
Використають і потім відмовляться
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08.12.2025 18:42 Відповісти

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