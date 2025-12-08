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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський розпочав зустріч із Стармером, Макроном та Мерцом: заяви лідерів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Заяви лідерів

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що сьогоднішні переговори є "критичним етапом прагнення до миру".

За словами Зеленського, сьогодні є важливою єдність між Європою, Україною та США.

Лідер Франції Емманюель Макрон наголосив, що російська економіка починає страждати, особливо після останніх запроваджених санкцій.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США", але додає, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України... доля цієї країни (України. - Ред.) - це доля Європи", - наголосив він

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Що передувало?

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Автор: 

Велика Британія (5993) Зеленський Володимир (28120) Лондон (402) Макрон Емманюель (1789) Стармер Кір (382) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+5
Одного хочется закінченя війни на українських умовах і щоб більше проросійські клоуни не ставали президентами України.
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08.12.2025 16:17 Відповісти
+3
Зеленский думает этими пустыми встречами пропиарится и защитится от ненависти народа после разоблачения сверх коррупции его ОПГ.
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08.12.2025 16:25 Відповісти
+3
Как то Зеленский не респектабельно смотрится на фоне господ европейцев на нашкодившего школьника похож которого вызвали не педсовет..
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08.12.2025 16:39 Відповісти

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