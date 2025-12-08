Зеленський розпочав зустріч із Стармером, Макроном та Мерцом: заяви лідерів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Заяви лідерів

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що сьогоднішні переговори є "критичним етапом прагнення до миру".

За словами Зеленського, сьогодні є важливою єдність між Європою, Україною та США.

Лідер Франції Емманюель Макрон наголосив, що російська економіка починає страждати, особливо після останніх запроваджених санкцій.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США", але додає, що саме тому лідери зібралися сьогодні.

"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України... доля цієї країни (України. - Ред.) - це доля Європи", - наголосив він

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Що передувало?

Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.

Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.

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