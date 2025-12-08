Зеленський розпочав зустріч із Стармером, Макроном та Мерцом: заяви лідерів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розпочав зустріч із лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії у Лондоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Заяви лідерів
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що сьогоднішні переговори є "критичним етапом прагнення до миру".
За словами Зеленського, сьогодні є важливою єдність між Європою, Україною та США.
Лідер Франції Емманюель Макрон наголосив, що російська економіка починає страждати, особливо після останніх запроваджених санкцій.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, він "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США", але додає, що саме тому лідери зібралися сьогодні.
"Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України... доля цієї країни (України. - Ред.) - це доля Європи", - наголосив він
Що передувало?
- Президент Зеленський прибув із візитом до Лондона.
- Повідомлялось, що президент сьогодні проведе переговори зі Стармером, Макроном та Мерцом. Запланована зустріч із Рютте.
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