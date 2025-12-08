Україна хоче знати, що робитимуть партнери, якщо РФ знову розпочне війну, - Зеленський
Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки Україні від західних партнерів, перш за все від США.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", - зазначив він.
Гарантії безпеки
- Раніше ЗМІ повідомляли, що європейці застерігають Зеленського від поступок РФ без надійних гарантій безпеки від США.
- Відомо, що Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії.
- Генсек НАТО переконаний, що якщо членство України в Альянсі не є варіантом, то їй варто надати надійні гарантії безпеки.
- Axios писало, що у "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО.
Топ коментарі
+25 Bogdan #603107
показати весь коментар08.12.2025 13:34 Відповісти Посилання
+19 vitaliymkua
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+17 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар08.12.2025 13:36 Відповісти Посилання
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