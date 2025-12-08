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Новини Гарантії безпеки для України
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Україна хоче знати, що робитимуть партнери, якщо РФ знову розпочне війну, - Зеленський

Гарантії безпеки: Зеленський відповів, чого хоче від партнерів

Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки Україні від західних партнерів, перш за все від США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", - зазначив він.

Читайте: Підтримка ЗСУ - головна гарантія безпеки України, - прем’єр Швеції Крістерссон

Гарантії безпеки

Читайте: Лондон про переговори Зеленського та Стармера: визначальний принцип озвучено

Автор: 

Зеленський Володимир (28120) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+25
Агов,у нас же 28 безпекових угод є?
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08.12.2025 13:34 Відповісти
+19
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08.12.2025 13:47 Відповісти
+17
Партнери потужно занепокояться.
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08.12.2025 13:36 Відповісти

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