Україна хоче знати, що робитимуть партнери, якщо РФ знову розпочне війну, - Зеленський

Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки Україні від західних партнерів, перш за все від США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", - зазначив він.

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Гарантії безпеки

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейці застерігають Зеленського від поступок РФ без надійних гарантій безпеки від США.

Відомо, що Фінляндія пропонує Україні "заходи безпеки", але не гарантії.

Генсек НАТО переконаний, що якщо членство України в Альянсі не є варіантом, то їй варто надати надійні гарантії безпеки.

Axios писало, що у "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО.

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