Украина хочет знать, что будут делать партнеры, если РФ снова начнет войну, - Зеленский

Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности Украины от западных партнеров, прежде всего от США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", - отметил он.

Гарантии безопасности

Ранее СМИ сообщали, что европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США.

Известно, что Финляндия предлагает Украине "меры безопасности", но не гарантии.

Генсек НАТО убежден, что если членство Украины в Альянсе не является вариантом, то ей следует предоставить надежные гарантии безопасности.

Axios писало, что в "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО.

