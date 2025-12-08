РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
2 706 63

Украина хочет знать, что будут делать партнеры, если РФ снова начнет войну, - Зеленский

Гарантии безопасности: Зеленский ответил, чего хочет от партнеров

Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности Украины от западных партнеров, прежде всего от США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", - отметил он.

Гарантии безопасности

Автор: 

Зеленский Владимир (22865) гарантии безопасности (328)
+15
Агов,у нас же 28 безпекових угод є?
08.12.2025 13:34 Ответить
08.12.2025 13:34 Ответить
+12
08.12.2025 13:47 Ответить
08.12.2025 13:47 Ответить
+6
Партнери потужно занепокояться.
08.12.2025 13:36 Ответить
08.12.2025 13:36 Ответить
08.12.2025 13:34 Ответить
08.12.2025 13:47 Ответить
08.12.2025 13:36 Ответить
будут делать всё возможное, на словах
08.12.2025 13:37 Ответить
08.12.2025 13:37 Ответить
как что?..в Будапешт поедут...
08.12.2025 13:38 Ответить
08.12.2025 13:38 Ответить
Нічого не робитимуть - США не хоче бути гарантом - а Європа не потягне
08.12.2025 13:38 Ответить
08.12.2025 13:38 Ответить
Все Європа потягне. Тільки очко жим-жим.
08.12.2025 13:46 Ответить
08.12.2025 13:46 Ответить
В Європі дуже мало зброї - всі арсенали в США
08.12.2025 13:49 Ответить
08.12.2025 13:49 Ответить
Потрібно, щоб США забезпечили реальні гарантії, що РФ ніколи не застосує ЗМУ проти України, зокрема не застосує ЯЗ. Для забезпечення гарантії стримування США повертають Україні зброю стримування у необхідній кількості, застосування якої контролюватиметься США. Якщо РФ застосує ЯЗ чи іншу ЗМУ проти України, то Україна з дозволу США застосовує ЯЗ стримування у відповідь. Ми ж не хочемо, щоб РФ зробила з нами те саме, що США з Японією, яка не мала чим стримати застосування ЯЗ, і змушена була капітулювати перед США після ядерного бомбардування двох японських міст. Але треба згадати різницю: імператорська Японія тоді була агресором, перша напала на США і не мала власної ЯЗ стримування, а Україна ніколи не була і не є агресором, не нападала першою на РФ і мала власну ЯЗ стримування, якої Україну позбавили США та РФ. Якби Трамп був тоді президентом, а не Клінтон, то цього не сталося б, і Україна мала б ЯЗ стримування. То чого б зараз не виправити тодішню помилку? Не зміг гарантувати клієнту безпеку, яку обіцяв в обмін на відмову клієнта від ЯЗ, - поверни/компенсуй клієнту хоча б необхідну частину ЯЗ для стримування агресора! Або візьми клієнта під свою ядерну парасольку.
08.12.2025 14:28 Ответить
08.12.2025 14:28 Ответить
Не якщо, росія знову розпочне війну, а КОЛИ росія розпочне війну!
І відповідь тут очевидна; "партнери" не будуть робити нічого.
08.12.2025 13:39 Ответить
08.12.2025 13:39 Ответить
Вона вже розпочала! Зєлєнскій просппв, чи зі склєрозом побратався?
08.12.2025 13:55 Ответить
08.12.2025 13:55 Ответить
І що ти пропонуєш? Вічно воювати, щоб вона не розпочала знову війну?
08.12.2025 14:00 Ответить
08.12.2025 14:00 Ответить
Так, продовжувати боротись. Тоді в України буде шанс зберегти державу. Не великий, навіть я сказав би мізерний, але буде! В разі підписання капітуляції, такого шансу не буде.
08.12.2025 14:12 Ответить
08.12.2025 14:12 Ответить
Поки у вашої рашки не стане фінансових і людських ресурсів вести війну. А для цього потрібно надавати весь сперктр зброї для ураження ваших російських цілей.
08.12.2025 14:13 Ответить
08.12.2025 14:13 Ответить
Ну, нащо ж так наївно? - занепокояться! Не вір кацапу, президенте! І Європа, і кацап обмануть!
08.12.2025 13:39 Ответить
08.12.2025 13:39 Ответить
трамп знов відправить віткофа до кацапів знов домолятися
08.12.2025 13:40 Ответить
08.12.2025 13:40 Ответить
довбень зелений, америка ніхера не буде робити. тобі мало будапештського меморандума, шо не ясно. тільки свої збройні сили. тільки своя ядрена бомба. і хай всі ідуть в дупу . вже давно треба зробити ядерку.
08.12.2025 13:40 Ответить
08.12.2025 13:40 Ответить
за два роки ми можемо створити 100-200(в залежності від потужності та схеми) ядерних боєголовок, доставляти можна як ракетами так і дронами.
08.12.2025 13:46 Ответить
08.12.2025 13:46 Ответить
08.12.2025 13:54 Ответить
08.12.2025 13:54 Ответить
І новою поштою
08.12.2025 14:26 Ответить
08.12.2025 14:26 Ответить
Всі паперові гарантії, не підкріплені зброєю (в тому числі ядерною) та військами на території України, нічого не варті.
08.12.2025 13:41 Ответить
08.12.2025 13:41 Ответить
Et chio , ZEkloun reshil zdatsa ? 🤔
08.12.2025 13:42 Ответить
08.12.2025 13:42 Ответить
звалять в Ізраіль з награбованим
08.12.2025 13:43 Ответить
08.12.2025 13:43 Ответить
потрібно прописати що робитимуть СШАу такому випадку, нехай не відмазуються.
Також нехай пропишуть що буде якщо США цього не робитимуть, яку відповідальність неситиме США
08.12.2025 13:43 Ответить
08.12.2025 13:43 Ответить
А хто ж примусить США понести ту відповідальність?
08.12.2025 14:29 Ответить
08.12.2025 14:29 Ответить
Этого нужно добиваться от партнёров,убеждать и уметь говорить логично и аргументировано,а не позориться на весь мир двушечками на моцкву.
08.12.2025 13:43 Ответить
08.12.2025 13:43 Ответить
Партрери не знають що робити, якщо Путін зніме сто тисяч вояків з Харківського напрямку, наприклад, та кине на країни Балтії, які формально в НАТО. А на це питання, тим більше, віповіді немає
08.12.2025 13:46 Ответить
08.12.2025 13:46 Ответить
Нам це на руку, нехай повоюють, а ми поспівчуваємо.
08.12.2025 13:49 Ответить
08.12.2025 13:49 Ответить
нічого не будуть робити.
08.12.2025 13:48 Ответить
08.12.2025 13:48 Ответить
Що будуть робить? Плювать і ловить
08.12.2025 13:49 Ответить
08.12.2025 13:49 Ответить
Занепокояться та проведуть консультації
08.12.2025 13:50 Ответить
08.12.2025 13:50 Ответить
Розпочне що????!!! 😲 Зєлєнскій, окстісь! Кацапія війну вже розпочала. Чергову. І поки не закінчила!
08.12.2025 13:52 Ответить
08.12.2025 13:52 Ответить
Обісруться.
08.12.2025 13:54 Ответить
08.12.2025 13:54 Ответить
Знову перекладає всю відповідальність на партнерів, а вкраїнчики радіють 😡
08.12.2025 13:56 Ответить
08.12.2025 13:56 Ответить
робитимуть те що і зараз - намотуватимуть соплі
08.12.2025 14:00 Ответить
08.12.2025 14:00 Ответить
НІХТО НІКОМУ НІЧОГО ГАРАНТУВАТИ В ЦЬОМУ СВІТІ УЖЕ НЕ МОЖЕ.

І не лише нам а й Естонія, Литві, Молдові чи Грузії. ВСЕ. Ера порядку США закінчилась, тепер тільки пекло
08.12.2025 14:01 Ответить
08.12.2025 14:01 Ответить
"Партнерам" пох....війна ж в Україні
08.12.2025 14:02 Ответить
08.12.2025 14:02 Ответить
Ілюзії від Зеленського для вкраїнчиків. Очевидно, що ніхто війну з ереф не починатиме через напад на Україну. Скільки ще років можна мусолити цю тему про гарантії?
08.12.2025 14:02 Ответить
08.12.2025 14:02 Ответить
Робитимуть те ж саме, що й зараз. А хотіли б заступитись за Україну своїми військами, то вже б давно заступились.
08.12.2025 14:03 Ответить
08.12.2025 14:03 Ответить
А вони заобовязані "заступатися своїми військами"?
08.12.2025 14:09 Ответить
08.12.2025 14:09 Ответить
Если снова нападут, то Зе уже откроет границы на выезд с 17 до 45.
08.12.2025 14:03 Ответить
08.12.2025 14:03 Ответить
Яка йомурізниця? Коли знов нападе, то в Україні його вже не буде.
08.12.2025 14:05 Ответить
08.12.2025 14:05 Ответить
Плюватимуть та ловитимуть.
08.12.2025 14:07 Ответить
08.12.2025 14:07 Ответить
А ось що Україна буде робити?Чи це нікого не цікавить?
08.12.2025 14:08 Ответить
08.12.2025 14:08 Ответить
Так він же гастролював 2 роки і аж 28 угод напідписував чи то він скумбрію на намародерині кошти вигулюваа
08.12.2025 14:11 Ответить
08.12.2025 14:11 Ответить
Вава, а зачєм тєбє об етам знать? Ти ж будеш десь у іншому місці, на островах, бо точно не впіймають після зміни влади
08.12.2025 14:12 Ответить
08.12.2025 14:12 Ответить
найцікавіше, що Україна робитиме ДО того, готуватись чи шашлики?
08.12.2025 14:13 Ответить
08.12.2025 14:13 Ответить
Європа повторить подвиг Франції літом 1940 року....
08.12.2025 14:14 Ответить
08.12.2025 14:14 Ответить
все як було, так і буде, бо, схоже, що цей полігон усіх влаштовує, а путін буде далі йти до своєї мети - захоплювати все, що зможе, а зможе росія багато, бо китайці і індуси путіну допоможуть, навіть якщо Захід накінець-то припинить торгувати з росією, у що вже не віриться
08.12.2025 14:16 Ответить
08.12.2025 14:16 Ответить
Поки Україну добивають і знищують з усіх сторін в західних країнах вибирають прокремлівських правителів і зі згоди Трампа стануть на коліна перед рашистами.
08.12.2025 14:18 Ответить
08.12.2025 14:18 Ответить
Точнісінько те саме, що роблять зараз
08.12.2025 14:19 Ответить
08.12.2025 14:19 Ответить
Дуже влучне запитання. Я чекав на нього.
08.12.2025 14:20 Ответить
08.12.2025 14:20 Ответить
Вова іди *****,не твого розуму це діло.
08.12.2025 14:25 Ответить
08.12.2025 14:25 Ответить
Угадай з одного разу!?
Закриють кордон, щоб ніхто вже не втік....
08.12.2025 14:25 Ответить
08.12.2025 14:25 Ответить
Нічого не робитимуть, нинішній перебіг війни Захід влаштовує, західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі, бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
08.12.2025 14:25 Ответить
08.12.2025 14:25 Ответить
Всього одне питання?В питання територій?А питання репарацій?А питання кримінальної відповідальності військово-політичного керівництва па-раші,в першу чергу ху...ла?
08.12.2025 14:26 Ответить
08.12.2025 14:26 Ответить
Оманський про це ніколи і не згадував.Цього в текстах не було .А що ви хочете від тупої люини,яка навіть висловити думку без листочка не може і яким керують з московії?
08.12.2025 14:32 Ответить
08.12.2025 14:32 Ответить
А ти що зелений обмудок робив перед повномасштабним вторгненням?! Шашлики готував, чонгар розмінував, у відставку гундосого!
08.12.2025 14:36 Ответить
08.12.2025 14:36 Ответить
Те,що і ти
08.12.2025 14:43 Ответить
08.12.2025 14:43 Ответить
Для початку треби щоб рашисти припинили цю криваву війну, перестали обстрілювати наші міста і села ,перестали руйнувати і вбивати ,на жаль цього не передбачаєтся ," а що буде якщо росія знову нападе ",а хіб вона збираєтся припиняти війну ?
08.12.2025 14:44 Ответить
08.12.2025 14:44 Ответить
Я скажу что они будут делать со стопроцентной вероятностью , они будут делать то же самое что и сегодня, то бишь практически ничего но вот озабоченностей и осуждений вероятно смогут добавить...
08.12.2025 14:48 Ответить
08.12.2025 14:48 Ответить
Але Україна і її народ вже переконалися і добре знають , , якщо РФ знову розпочне війну, і при владі буде подоба"зепоцріота" , Україні буде остаточно хана....
08.12.2025 14:49 Ответить
08.12.2025 14:49 Ответить
 
 