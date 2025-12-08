Украина хочет знать, что будут делать партнеры, если РФ снова начнет войну, - Зеленский
Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности Украины от западных партнеров, прежде всего от США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Есть один вопрос, на который я - и все украинцы - хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", - отметил он.
Гарантии безопасности
- Ранее СМИ сообщали, что европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США.
- Известно, что Финляндия предлагает Украине "меры безопасности", но не гарантии.
- Генсек НАТО убежден, что если членство Украины в Альянсе не является вариантом, то ей следует предоставить надежные гарантии безопасности.
- Axios писало, что в "мирном плане" Украине предлагают гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО.
І відповідь тут очевидна; "партнери" не будуть робити нічого.
Також нехай пропишуть що буде якщо США цього не робитимуть, яку відповідальність неситиме США
І не лише нам а й Естонія, Литві, Молдові чи Грузії. ВСЕ. Ера порядку США закінчилась, тепер тільки пекло
Закриють кордон, щоб ніхто вже не втік....
