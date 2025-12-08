Лондон о переговорах Зеленского и Стармера: определяющий принцип озвучен
В Великобритании заявили, что основой переговоров Владимира Зеленского с Киром Стармером будет право Украины самостоятельно определять свое будущее. Визит президента в Лондон состоится 8 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Министр Кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден подчеркнул, что главным принципом переговоров станет обеспечение для Украины возможности самостоятельно определять свое будущее.
"Мы действительно находимся на переломном этапе. Все стремятся к завершению войны, но хотят, чтобы она закончилась так, чтобы Украина сохранила право свободно выбирать свой дальнейший путь", - отметил он.
Макфадден также подчеркнул, что речь идет о "справедливом завершении войны", а также о создании "будущих гарантий безопасности для Украины".
"А не о какой-то абсолютно беспомощной структуре, которая не может самостоятельно определять свои перспективы", - добавил он.
В то же время Bloomberg сообщает, что европейские союзники Украины рассчитывали: если им удастся поддерживать Киев в течение зимы, то уже в следующем году экономические трудности РФ усилятся, и российский диктатор Владимир Путин потеряет часть своего влияния на возможные переговоры.
Что известно о визите Зеленского в Лондон?
Визит президента Украины Зеленского в Лондон состоится 8 декабря. Там он должен провести переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.
Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.
По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".
Друге - провірить гроші, золото, цінні папери.
Третє - поїсть, пошопиться, відпочине.
Просто їх ще не дістає і зараз такий стан речей їх влаштовує
Гинуть українці і Україна руйнується,не англія...
А ми будемо обіцяти...