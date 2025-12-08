Лондон о переговорах Зеленского и Стармера: определяющий принцип озвучен

В Великобритании заявили, что основой переговоров Владимира Зеленского с Киром Стармером будет право Украины самостоятельно определять свое будущее. Визит президента в Лондон состоится 8 декабря.

Министр Кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден подчеркнул, что главным принципом переговоров станет обеспечение для Украины возможности самостоятельно определять свое будущее.

"Мы действительно находимся на переломном этапе. Все стремятся к завершению войны, но хотят, чтобы она закончилась так, чтобы Украина сохранила право свободно выбирать свой дальнейший путь", - отметил он.

Макфадден также подчеркнул, что речь идет о "справедливом завершении войны", а также о создании "будущих гарантий безопасности для Украины".

"А не о какой-то абсолютно беспомощной структуре, которая не может самостоятельно определять свои перспективы", - добавил он.

В то же время Bloomberg сообщает, что европейские союзники Украины рассчитывали: если им удастся поддерживать Киев в течение зимы, то уже в следующем году экономические трудности РФ усилятся, и российский диктатор Владимир Путин потеряет часть своего влияния на возможные переговоры.

Что известно о визите Зеленского в Лондон?

Визит президента Украины Зеленского в Лондон состоится 8 декабря. Там он должен провести переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.

Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".

