Лондон о переговорах Зеленского и Стармера: определяющий принцип озвучен

Британия: переговоры Зеленского и Стармера будут основываться на праве Украины выбирать свой путь

В Великобритании заявили, что основой переговоров Владимира Зеленского с Киром Стармером будет право Украины самостоятельно определять свое будущее. Визит президента в Лондон состоится 8 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр Кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден подчеркнул, что главным принципом переговоров станет обеспечение для Украины возможности самостоятельно определять свое будущее.

"Мы действительно находимся на переломном этапе. Все стремятся к завершению войны, но хотят, чтобы она закончилась так, чтобы Украина сохранила право свободно выбирать свой дальнейший путь", - отметил он.

Макфадден также подчеркнул, что речь идет о "справедливом завершении войны", а также о создании "будущих гарантий безопасности для Украины".

"А не о какой-то абсолютно беспомощной структуре, которая не может самостоятельно определять свои перспективы", - добавил он.

В то же время Bloomberg сообщает, что европейские союзники Украины рассчитывали: если им удастся поддерживать Киев в течение зимы, то уже в следующем году экономические трудности РФ усилятся, и российский диктатор Владимир Путин потеряет часть своего влияния на возможные переговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немного разочарован Зеленским: он не читал "мирный план", - Трамп

Что известно о визите Зеленского в Лондон?

Визит президента Украины Зеленского в Лондон состоится 8 декабря. Там он должен провести переговоры с европейскими лидерами о войне России против Украины.

Как отмечается, британский премьер Кир Стармер, как ожидается, в понедельник примет Зеленского, а также канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам британского правительства, Стармер воспользуется встречей, чтобы "подтвердить поддержку Великобританией Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Американские представители знают базовые украинские позиции, продолжаем работать

Европейцы хотят подсадить на крючок Америку. Чтобы воевали с кацапами. Вот и все гарантии.
показать весь комментарий
08.12.2025 07:19 Ответить
3,14ли.
показать весь комментарий
08.12.2025 07:14 Ответить
Перше - завезе їрмака додому.
Друге - провірить гроші, золото, цінні папери.
Третє - поїсть, пошопиться, відпочине.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:01 Ответить
Телепень якого вибрали придурки за гетьмана поїде до сцикунів про щось домовлятися. Результат перемовин за 4 чи 11 років наяву. Нічого не зміниться, бо телепень телепнем а сцикуни сцикунами.
показать весь комментарий
08.12.2025 07:47 Ответить
Я б не сказав,що брити боягузи.
Просто їх ще не дістає і зараз такий стан речей їх влаштовує
Гинуть українці і Україна руйнується,не англія...
А ми будемо обіцяти...
показать весь комментарий
08.12.2025 07:54 Ответить
Докерувався, млять! Офігітєльний анонс майбутньої зустрічі - обговорювати "право України на майбутнє"... Це просто жирнющий плювок в обличчя нашому "лідору"!
показать весь комментарий
08.12.2025 07:49 Ответить
Виглядає так шо спихають все на Україну - яка в рази менша за рашку
показать весь комментарий
08.12.2025 08:11 Ответить
 
 