РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9357 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Мирные переговоры
2 714 52

Зеленский: Американские представители знают базовые украинские позиции, продолжаем работать

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что официальные лица США знают позицию Украины.

Об этом он рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разговор с Уиткоффом и Кушнером

"Вчера мы говорили со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером – я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что "некоторые вещи можно обсудить только лично", поэтому Умеров и Гнатов будут докладывать ему.

Читайте также: Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление

Переговоры с должностными лицами США

"Представители Украины в эти дни провели предметные беседы с представителями Президента Соединенных Штатов Америки, и сейчас секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генштаба, на пути в Европу.  Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, обо всем, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером: Договорились о следующих шагах и форматах разговора с США

Новая дипломатическая неделя

Кроме этого, президент анонсировал новую дипломатическую неделю, заявив, что будут консультации с европейскими лидерами.

"Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и о совместном взгляде, совместных позициях в переговорах", - сказал президент.

Также, как рассказал Зеленский, он будет говорить с лидерами Европы - запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе.

Читайте также: Зеленский провел сложный разговор с Уиткоффом и Кушнером по поводу территорий, - Axios

Автор: 

Зеленский Владимир (22865) Кушнер (17) переговоры (5330) США (28544) Умеров Рустем (709) Стив Уиткофф (217)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ти не втомився Володя?
Трудяга довбаний!🤹‍♂️
показать весь комментарий
08.12.2025 00:15 Ответить
+8
Дурімар
У тєбя ліцо скучноє. Денех нікто нє дась
показать весь комментарий
08.12.2025 00:06 Ответить
+8
Захід не дає швидко програти Україні, а перемогти Україна мала за рахунок своїх сил. Тобто влада мала посилити економіку і посилити технологічний та вiйсковий розвиток за допомогою Заходу. Але Україна виявилася абсолютно корумпована і влада розкрадає і послаблює країну. Люди гинути просто не за що...
показать весь комментарий
08.12.2025 00:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурімар
У тєбя ліцо скучноє. Денех нікто нє дась
показать весь комментарий
08.12.2025 00:06 Ответить
Віткофф і Кушнер- особисті представники Трампа , з яким жоден американський солідний банк після його шести банкротств не хоче мати жодних справ. В США Трампа і його сімейство, всі знають, як кидал. Чому ж тоді українські можновладці не використовують сумний досвід американських банків по кредитуванню Трампа і продовжують вести з ним безглузді і безрезультатні перемовини? Пора припинити цей жалюгідний фарс.
показать весь комментарий
08.12.2025 02:30 Ответить
в тому і проблема - по математичним розрахункам в 2100 нас буде 9 млн, це оптимістично, а в 2200 - 0 +-. Не буде поколінь, не буде нічого. Тим кому пощастить - народять поляків і німців, а кому ні - помре
показать весь комментарий
08.12.2025 00:16 Ответить
Народжуваність можна виправити, в тому числі за рахунок біотехнологій. Третій Рейх витягнув середню народжуваність до 3 з гаком дітей на сім'ю.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:20 Ответить
А кого ще крім українців у 2200 не буде?
показать весь комментарий
08.12.2025 06:00 Ответить
Абсолютно не вірю, що наша країна протягне до 2200 або навіть 2100 року. 2050 - це максимум що нам світить до повного вимирання. У 2100 про нас навіть у підручнику історії буде в кращому випадку пару абзаців спогади.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:20 Ответить
Українська позиція №1 - відновлення ядерного статусу.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:10 Ответить
І губозакаталку з різдвяною скидкою.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:20 Ответить
для хохлів - так, а українці (32%) це підтримують.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:22 Ответить
Та ти хоч захоплення Марсу можеш підтримувати.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:39 Ответить
В нас нафуя нема і ніхто не дасть цього зробити, ви свою зброю просрали в середині 90 х віддавши стратегічний запас боеголовок за буси.
показать весь комментарий
08.12.2025 01:37 Ответить
Независимость-теперь бусами называется?
показать весь комментарий
08.12.2025 02:27 Ответить
Дивився мобілізацію хасидів-ортодоксів на каналі ВВС. Теж не вражає естетикою.
показать весь комментарий
08.12.2025 05:35 Ответить
... базові зелені пропозиції посадовці США вже бачіли...
коли ж вже тебе зелене падло емигрують на Х?
показать весь комментарий
08.12.2025 00:13 Ответить
РОБИ З ЕС !!!!! США прямий союзник РФ - там навіть в їх стратегії прописано типу "бебебе Европа погана а РФ ми любим"

Про що мова? Німеччина - єдина хто може витягнути це ПЕКЛО. А вона може - ми це знаєм по 2 світовим війнам
показать весь комментарий
08.12.2025 00:15 Ответить
Зато галлы проиграли римлянам. Так что 50 на 50.
показать весь комментарий
08.12.2025 02:31 Ответить
Ти не втомився Володя?
Трудяга довбаний!🤹‍♂️
показать весь комментарий
08.12.2025 00:15 Ответить
обдовбаний
показать весь комментарий
08.12.2025 08:03 Ответить
Черговий висер ні про що замість звіту про ситуацію. Сцянина в очі та вуха.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:16 Ответить
Захід не дає швидко програти Україні, а перемогти Україна мала за рахунок своїх сил. Тобто влада мала посилити економіку і посилити технологічний та вiйсковий розвиток за допомогою Заходу. Але Україна виявилася абсолютно корумпована і влада розкрадає і послаблює країну. Люди гинути просто не за що...
показать весь комментарий
08.12.2025 00:16 Ответить
Мабуть в історії світу таких випадків ще не було, коли заганяють простий люд немов скот , ті які трохи вище , на це дивляться і схвалюють ( зебіли , це про вас) ті хто найвище крадуть всю допомогу на всіх щаблях, ну в найвищі і Монако героїчно борються з однорукими бандитами.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:20 Ответить
Может такие случаи в истории и были, только даже названий таких государств не сохранилось.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:35 Ответить
Ти вже так напрацювався що тобі в твою небриту пику тичуть що , досить красти! Срака по всім фронтам а воно їздить, рішає, решала
показать весь комментарий
08.12.2025 00:18 Ответить
Озвучити 3-4 вимоги - це хвилин 10.

Що ця срана шпана робить по закордонах вже декілька тижднів?
показать весь комментарий
08.12.2025 00:19 Ответить
Гнидіі і його виродкам гарантії виторговують
показать весь комментарий
08.12.2025 07:21 Ответить
із американським другом рашистського вбивці українського народу і окупанта України може домовлятися або ворог України .або зрадник, або два в одному
показать весь комментарий
08.12.2025 00:21 Ответить
Максимка, що ти робиш в самому серці ворога? Мабуть ходить світить ляшками по гей кварталу сан Франциска?
показать весь комментарий
08.12.2025 00:24 Ответить
Твої запитання Тебе видають.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:30 Ответить
Та ні, просто такі як ти мабуть "ворога" в самому серці Америки ублажає, довбень недолугий
показать весь комментарий
08.12.2025 00:45 Ответить
Через корупцію США не хоче допомагати Україні розвиватися, як робила це в інших країнах типу Південної Кореї, де влада провела індикативне планування. Та корупцію жорстко карали. А в Україні цей бруд у владі так краде, і такий тупорилий, що ніхто допомагати Україні не хоче. Через них Україна втратила хороше майбутнє. І тепер узагалі майбутнє під сумнівом.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:23 Ответить
Не буде ніяких ядерок, не мелі маячню)
показать весь комментарий
08.12.2025 04:19 Ответить
У тебя ядерный взрыв пердака.
показать весь комментарий
08.12.2025 06:04 Ответить
Ну тогда просто признаем, что если у какой-либо страны есть ядерное оружие, то она абсолютно непобедима, может диктовать свою волю другим странам, а те должны встать раком и раздвинуть туза граблями. Просто угрожай ядеркой почаще и весь мир твой.
показать весь комментарий
08.12.2025 08:28 Ответить
Его заявления как и все заявления европейцев можно ставить на запись по вечерам для крепкого сна как фоновый шум. Главное без резких звуковых перепадов и басов. Монотонно так. С плавными переходами между треками глубокой озабоченности и решительной поддержки.
показать весь комментарий
08.12.2025 00:37 Ответить
Одна проблема: американські представники-спеціалісти із близькосхідного урегулювання, втім як і «українські».
показать весь комментарий
08.12.2025 00:37 Ответить
Над чим ти, юріст ти наш, продовжуєш "працювати" разом з відх_йлованим вітькоффом і іншими кацапськими посіпаками?
показать весь комментарий
08.12.2025 00:44 Ответить
"Ми оремо поле я і коняка"
показать весь комментарий
08.12.2025 00:51 Ответить
Зелений ухилянте , йди на поле бою і там працюй , або
допомагай нашій арміі зброєю, а не шастаєш по всьму світу
і клянчиш гроші і все інше , госпідарник 😡
показать весь комментарий
08.12.2025 00:59 Ответить
Це якою треба бути мерзотою щоб обговорювати рашиський план капітуляції і вдавати що він працює,а тим часом ворог нищить Україну.
показать весь комментарий
08.12.2025 01:04 Ответить
https://zn.ua/

БУДАНОВ: МИ БУДУЄМО ДЕРЖАВУ, ЯКА СТАНЕ ГАРАНТОМ СТАБІЛЬНОСТІ

08 грудня, 2025, 01:45 Дзеркало Тижня

Очільник ГУР виступив на конференції, що стала однією з ключових світових платформ солідарності з Україною.

Україна та Канада формують нову модель партнерства та безпеки, засновану на довірі, технологічній співпраці та спільних інтересах. Про це заявив начальник ГУР МО України https://zn.ua/ukr/UKRAINE/budanov-ukrajina-maje-stati-kljuchovim-elementom-novoji-sistemi-svitovoji-bezpeki.html Кирило Буданов під час конференції Rebuild Ukraine Business Conference 2025, https://t.me/DIUkraine/7448 інформує пресслужба ГУР.

Захід, організований Канадсько-Українською торговою палатою, зібрав понад 300 учасників і 40 спікерів - представників бізнесу, державних структур, оборонної сфери та фахівців у галузі ******** військових технологій із Канади, України, Великої Британії та ЄС.
показать весь комментарий
08.12.2025 01:53 Ответить
Історія Буданова, крутого оперативного офіцера розвідки ,ставшого вмить Генералом й любімчіком Єрмака , розказана полковником Червінським.

Коли Єрмак виступив про фейковість новин про зірвану ним з вовкою операцію з Вагнерівцями ... За піднятою хвилею спротиву повірити у фейк Ларьочника , комісія ВР з Безуглою ( "хвора на аутизм" - ЧЕРВІНСЬКИЙ) вирішили провести фейкове розслідування. На комісію Єрмак послав Буданова , той приніс липові документи про вагнерівціів, котрі просто летіли на нафтові вишки в африканську країну ... В комісії Роман Костенко й ще 5 членів привели факти й виявили рішучу готовність боротися за правду в розслідуванні кінця. Як розповів далі Червінський , Єрмак намагався використати його колегу, щоб він заднім числом поставив необхідний підпис для фальсифікації справжніх подій. Той не погодився й сидів за гратами як й Червінський. Погодився це зробити ось ось вже майже спечений новий генерал з надутими щічками- БУДАНОВ...
все це за посиланням нижче з прізвищами й фактами...
показать весь комментарий
08.12.2025 02:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EjqbAXPRZXg

Зеленського писали й він знав на кого працює Єрмак ...

близько до тексту цитата від Червінскького - "...а щодо Зеленського, я так до кінця для себе не можу точно сказати , чи Зеленський просто точно не знав що Єрмак агент чи грав роль того, що не знає... "
показать весь комментарий
08.12.2025 02:13 Ответить
Як би я на роботі своїй все врем'я хвастав ,те зробив ,те зробив, колиб і працювати
показать весь комментарий
08.12.2025 05:58 Ответить
А папіздєть?
показать весь комментарий
08.12.2025 06:15 Ответить
Треба тількі ще Зеленському пояснити українські базові позиції. А Кушнеру та Вітькову ці позиції глибоко до дупи.
показать весь комментарий
08.12.2025 06:19 Ответить
Залишилося дотягнути два тижні до 22го а там вже свята до середини січня, Трамп все забуде.
показать весь комментарий
08.12.2025 06:20 Ответить
 
 