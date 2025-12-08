Зеленский: Американские представители знают базовые украинские позиции, продолжаем работать
Президент Владимир Зеленский заявил, что официальные лица США знают позицию Украины.
Об этом он рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Разговор с Уиткоффом и Кушнером
"Вчера мы говорили со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером – я благодарю за готовность работать вместе 24 на 7. Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хотя и непростой. Продолжаем работать", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что "некоторые вещи можно обсудить только лично", поэтому Умеров и Гнатов будут докладывать ему.
Переговоры с должностными лицами США
"Представители Украины в эти дни провели предметные беседы с представителями Президента Соединенных Штатов Америки, и сейчас секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и Андрей Гнатов, начальник Генштаба, на пути в Европу. Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, обо всем, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"", - сказал глава государства.
Новая дипломатическая неделя
Кроме этого, президент анонсировал новую дипломатическую неделю, заявив, что будут консультации с европейскими лидерами.
"Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и о совместном взгляде, совместных позициях в переговорах", - сказал президент.
Также, как рассказал Зеленский, он будет говорить с лидерами Европы - запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе.
