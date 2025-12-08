Зеленський: Американські представники знають базові українські позиції, продовжуємо працювати

Президент Володимир Зеленський заявив, що посадовці США знають позиції України.

Про це він розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Розмова з Віткоффом та Кушнером

"Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером – я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що "деякі речі можна обговорити тільки особисто", тож Умєров і Гнатов доповідатимуть йому.

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Перемовини з посадовцями США

"Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками Президента Сполучених Штатів Америки, і зараз Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі"", - сказав очільник держави.

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Новий дипломатичний тиждень

Крім цього, президент анонсував новий дипломатичний тиждень, заявивши, що будуть консультації з європейськими лідерами.

"Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", - сказав президент.

Також, як розповів Зеленський, він говоритиме з лідерами Європи – заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

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