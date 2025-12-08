Лондон про переговори Зеленського та Стармера: визначальний принцип озвучено

У Великій Британії заявили, що основу переговорів Володимира Зеленського з Кіром Стармером становитиме право України самостійно визначати своє майбутнє. Візит президента до Лондона відбудеться 8 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Міністр Кабінету міністрів Великої Британії Пат Макфадден наголосив, що головним принципом переговорів стане забезпечення для України можливості самостійно визначати власне майбутнє.

"Ми справді перебуваємо на переломному етапі. Усі прагнуть завершення війни, але хочуть, щоб вона завершилася так, аби Україна зберегла право вільно обирати свій подальший шлях", - зазначив він.

Макфадден також підкреслив, що йдеться про "справедливе завершення війни", а також про створення "майбутніх гарантій безпеки для України".

"А не про якусь абсолютно безпорадну структуру, яка не може самостійно визначати власні перспективи", — додав він.

Водночас Bloomberg повідомляє, що європейські союзники України розраховували: якщо їм вдасться підтримувати Київ упродовж зими, то вже наступного року економічні труднощі РФ посиляться, і російський диктатор Володимир Путін втратить частину свого впливу на можливі переговори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трохи розчарований Зеленським: він не читав "мирний план", - Трамп

Що відомо про візит Зеленського до Лондона?

Візит президента України Зеленського до Лондона відбудеться 8 грудня. Там він має провести переговори з європейськими лідерами щодо війни Росії проти України.

Як зазначається, британський премʼєр Кір Стармер, як очікується, у понеділок прийме Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами британського уряду, Стармер скористається зустріччю, щоб "засвідчити підтримку Британією України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Американські представники знають базові українські позиції, продовжуємо працювати